Corrigir “Falha ao enumerar objetos no contêiner” Windows 10/11

“Falha ao enumerar objetos no contêiner. O erro Access is Denied” pode ser encontrado quando você tenta alterar a permissão de um arquivo ou pasta. Esse problema geralmente é encontrado quando não há acesso de administrador ao arquivo ou à pasta cujas permissões você deseja alterar. Outros motivos comuns que causam esse problema são configurações de pasta incorretas, aplicativos conflitantes, controle de conta de usuário e muito mais.

Nada com que se preocupar, mesmo que esse problema o impeça de alterar a permissão. Existem vários métodos que você pode seguir para corrigir o erro “Falha ao enumerar objetos no contêiner” no Windows PC.

Corrigir falha ao enumerar objetos no contêiner no Windows 10/11

Neste artigo, discutiremos todas as maneiras de corrigir esse problema.

Executando o comando no prompt de comando

Você pode usar o prompt de comando para corrigir esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa as janelas tecla no teclado e, em seguida, digite CMD . Selecione Prompt de comando e, em seguida, clique em Executar como administrador .

Aqui, execute os comandos fornecidos abaixo um por um tomar posse /FX:\ FULL_PATH_TO_FOLDER tomar posse /FX:\ FULL_PATH_TO_FOLDER /r /dia icacls X:\ FULL_PATH_TO_FOLDER /grant Administradores:F icacls X:\ FULL_PATH_TO_FOLDER /grant Administradores:F /t



Observação- Antes de executar os comandos acima, você terá que alterar FULL_PATH_TO_FOLDER para o endereço completo da pasta.

Se você não sabe como pode obter o caminho para o antigo, siga as etapas abaixo para fazer isso-

Imprensa Windows + E combinação de teclas para abrir Explorador de arquivos .

Vá para a pasta ou o local do arquivo para o qual você deseja alterar as permissões.

Uma vez dentro da pasta, clique na barra de endereço na parte superior e copie o endereço da pasta.

Agora, você pode colar o caminho para a pasta em vez de FULL_PATH_TO_FOLDER nos comandos acima.

Alterar propriedade da pasta

Este erro provavelmente ocorrerá se você não tiver as permissões corretas de arquivo ou pasta. Nesse caso, você pode tentar alterar a propriedade da pasta, o que deve corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Clique com o botão direito do mouse na pasta/arquivo em que você está recebendo este erro e clique em Propriedades .

Debaixo de Segurança guia, clique no Avançado opção.

Em seguida, clique no Mudar opção ao lado do proprietário.

Debaixo de Digite o nome do objeto selecione Digite o nome de usuário e clique em Verificar nomes .

Agora clique nas opções de marca de seleção “ Substitua o proprietário em subcontêineres e objetos ” e “ Substitua todas as entradas de permissão do objeto filho por entradas de permissão herdáveis ​​deste objeto .”

Então clique Aplicar e então OK para seguir em frente.

Agora no Segurança guia novamente, verifique se Todos está presente sob Nomes de grupo ou usuário seção.

Se você não vê o Todos em seguida, clique em Avançado .

Em seguida, clique em Adicionar botão.

Depois disso, clique em Selecione um principal .

agora sob Digite o nome do objeto para selecionar tipo Todos, e clique em Verifique os nomes .

Clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Negar todas as permissões para administrador

Se alterar a propriedade da pasta não ajudou a corrigir o problema, você terá que negar todas as permissões a um administrador. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Clique com o botão direito do mouse na pasta para a qual deseja negar as permissões de administrador e clique em Propriedades no menu de contexto.

Agora, clique no Segurança guia na janela Propriedades.

Sob o Nomes de grupo ou usuário seção, clique em Editar .

Agora, selecione Administradores e marque todas as caixas de seleção em Negar .

Agora, clique em Aplicar e depois OK para salvar as alterações.

Desativar controle de conta de usuário

Outra coisa que você pode fazer para corrigir o erro ‘Falha ao enumerar objetos no contêiner’ no Windows é desabilitar o controlador de conta de usuário. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Clique no Começar ícone na barra de tarefas e procure por Muda as defenições da conta do utilizador . Agora, pressione Digitar para abri-lo.

Aqui, arraste o controle deslizante para baixo para Nunca notifique e clique em OK .

Reinicie o seu PC para salvar as alterações feitas.

Conclusão

Esperamos que o guia acima ajude a corrigir o problema ‘Falha ao enumerar objetos no container’ erro no Windows. Se este artigo ajudou você a resolver o problema, informe-nos na seção de comentários abaixo.

