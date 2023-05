Corrigir falha do centro de segurança ao validar chamador com erro DC040780

‘Central de segurança falhou ao validar o chamador com erro DC040780’ é um erro comum que você pode encontrar no seu PC com Windows. Se você está enfrentando esse problema, geralmente é devido a software conflitante, conflito de antivírus, BIOS desatualizado, arquivos de sistema corrompidos, etc.

Você não precisa se preocupar com nada, mesmo se continuar recebendo esse problema. Esse erro é fácil de corrigir e este guia o ajudará a corrigi-lo. Vamos discutir todos os métodos para solucionar problemas A central de segurança falhou ao validar o chamador com o erro DC040780.

Neste artigo, vamos nos aprofundar nas causas por trás desse erro e fornecer métodos eficazes de solução de problemas para resolvê-lo. Seguindo nossas instruções passo a passo, você poderá superar esse problema e garantir o bom funcionamento da central de segurança do seu sistema. Vamos nos aprofundar e colocar seu sistema de volta nos trilhos.

Desinstalar antivírus de terceiros

Esse erro geralmente ocorre quando um antivírus de terceiros entra em conflito com a Segurança do Windows. Você deve desativar o antivírus de terceiros no seu PC, o que ajudará a corrigir o problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

aperte o janelas chave e aqui digite Painel de controle . Imprensa Digitar abrir Painel de controle em seu sistema.

Aqui clique em Desinstalar um programa opção.

Selecione seu antivírus na lista de aplicativos e clique em Desinstalar .

Você será solicitado a confirmar a desinstalação do antivírus; Clique em Desinstalar para confirmá-lo.

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e o problema será corrigido.

Desativar a segurança do Windows

Se você não deseja desabilitar o antivírus de terceiros em seu sistema, desabilite a Segurança do Windows. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo:

Abra o Menu Iniciar no seu PC.

Aqui procure por Segurança do Windows e clique na primeira opção.

Aqui, clique em Firewall e proteção de rede.

Agora, clique em Rede pública.

Agora, desligue a alternância sob o Firewall do Windows Defender .

Clique em Sim quando o UAC aparecer.

quando o UAC aparecer. Da mesma forma, desative o Windows Defender Firewall para Rede de domínio e Rede privada .

e . Volte para a tela inicial do Windows Security e clique em Proteção contra vírus e ameaças aqui.

Agora, sob o Proteção contra vírus e ameaças seção, clique Gerenciar configurações .

Desative todas as opções aqui para desativar a proteção contra vírus.

Você receberá um prompt do UAC toda vez que desativar a alternância; Clique em Sim continuar.

Desinstalar aplicativos de terceiros

Esse problema é comumente visto em PCs com Acronis True Image. Se o seu PC tiver este software instalado, desinstale-o e verifique se o problema foi resolvido. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abrir Diálogo de execução Caixa pressionando Windows + R combinação de teclas.

Aqui, digite Ao controle e depois pressione Digitar abrir Painel de controle .

Na janela do Painel de Controle, clique em Desinstalar um programa opção.

Agora você verá uma lista de aplicativos; selecionar Acronis True Image e depois clique Desinstalar .

Clique em Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação do software.

Reinicie o seu PC para salvar as alterações.

Agora, verifique se você ainda recebe esse erro.

Se você começou a enfrentar esse problema depois de instalar qualquer outro software no seu PC com Windows, desinstale-o.

Outro motivo comum que pode estar causando esse problema é o BIOS desatualizado. A atualização do BIOS para a versão mais recente garante o funcionamento adequado do Windows e de todo o hardware do seu PC. Se você estiver enfrentando ‘Central de segurança falhou ao validar chamador com erro DC040780’, pode ser devido a um BIOS desatualizado.

Você terá que atualizar seu BIOS para corrigir esse problema. As etapas variam de acordo com o fabricante da placa-mãe, ou seja, marcas diferentes podem ter maneiras diferentes de atualizar o BIOS. Você pode consultar o guia da placa-mãe ou do laptop para atualizar o BIOS.

Reparar janelas

Você também pode reparar seu Windows com a mídia de instalação. Isso substituirá os arquivos danificados antigos por novos e corrigirá o problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, Baixe a ISO do Windows 11 no seu PC.

Imprensa Windows + E combinação de teclas e vá para o local onde o ISO foi baixado.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo ISO do Windows 11 e depois em montar .

Você receberá um aviso de segurança pedindo para abrir o arquivo; clique Abrir .

Aqui, clique duas vezes no Configurar para executá-lo.

Quando o UAC aparecer, clique em Sim .

Verifica a ‘ Quero ajudar a melhorar a instalação ‘ caixa de seleção e clique Próximo .

Agora você terá que aceitar os termos da licença; Clique em Aceitar .

O Windows 11 agora começará a verificar se há atualizações e baixá-las.

Você deveria ver Manter arquivos pessoais e aplicativos no Pronto para instalar tela. Se você vê-lo, clique em Instalar.

Se você não vê ‘Manter arquivos pessoais e aplicativos’ em seguida, clique em Mude o que manter .

Em seguida, selecione Manter arquivos pessoais e aplicativos e depois clique em Próximo .

Assim que o processo for concluído, o problema será corrigido.

Windows de instalação limpa

Se você tentou reparar o Windows, mas não ajudou a resolver o problema, você deve instalar o Windows de forma limpa. Antes de continuar, faça backup de todos os seus arquivos e aplicativos, pois eles serão excluídos durante o processo.

Você pode seguir este guia para instalar Windows 11 no seu PC. Depois de instalar o Windows de forma limpa, instalar todos os aplicativos e copiar seus arquivos para o sistema, verifique se você ainda encontra esse problema.

Conclusão

É isso com este guia. Você não deve mais enfrentar ‘Central de segurança falhou ao validar chamador com erro DC040780’. Você deve seguir todas as etapas mencionadas acima com cuidado. Além disso, recomendamos limpar e instalar o Windows somente se todas as outras etapas não resolverem esse problema.

