Cowboys apostam em quarterback desconhecido: Matthew McKay pode fazer parte da lista?

Tele Dallas Cowboys optou por não selecionar um zagueiro no Draft da NFL de 2023mas agora eles estão examinando mais de perto uma perspectiva de desenvolvimento na forma de ex- elon se destacarem Matthew McKay.

De acordo com Jon Machota, do AthleticMcKay foi convidado para o minicamp estreante da equipe, onde terá a oportunidade de mostrar suas habilidades e possivelmente ganhar um convite para o campo de treinamento.

A mudança serve a um propósito prático, pois vaqueiros não tinha um zagueiro novato jogar para os receptores durante o minicamp. No entanto, proprietário Jerry Jones estava aberto sobre seu desejo de adicionar um zagueiro novato antes do draft, e a equipe considerou selecionar o ex-zagueiro purdue quarterback Aidan O’Connell na quarta rodada.

Mike McCarthy expressa Cocence em QBs existentes

Apesar do interesse da equipe em adicionar um sinalizador novato, o técnico Mike McCarthy afirmou que seria um desafio para um zagueiro novato chegar ao elenco final, especialmente considerando que o time já tem três zagueiros no elenco ativo, incluindo Dak Prescott, Cooper Rushe Will Grier.

McCarthy expressou sua satisfação com o progresso que Grier fez, tornando mais difícil para McKay garantir uma vaga na equipe.

McKay passou suas duas primeiras temporadas universitárias em Estado da Carolina do Norte antes de se transferir para Elon, onde completou 61% de seus passes na última temporada para 2.690 jardas, 21 touchdowns e quatro interceptações. Ele também correu para 458 jardas e três touchdowns.

Enquanto ele enfrenta uma batalha difícil para entrar no elenco dos Cowboys, vale a pena assistir para ver se o sinalizador pode impressionar a comissão técnica durante o minicamp e ganhar a chance de competir no campo de treinamento.