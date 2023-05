CREFITO MG Seleciona Banca para Concurso: Confira os Detalhes!

O concurso CREFITO MG (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região – Minas Gerais) avançou mais uma fase rumo ao edital.

O certame agora conta-se com banca organizadora, em outras palavras, a empresa escolhida foi o Instituto Consulplan. Os esclarecimentos são desta segunda-feira, 22 de maio.

Vagas concurso CREFITO MG

Antes de tudo, é importante destacar que as vagas ainda não foram confirmadas pelo órgão. Contudo, espera-se que as oportunidades sejam para as seguintes carreiras:

CARGOS VAGAS ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO Almoxarife 1 + 19 CR Nível Médio R$ 2.612,50 Analista Contábil 1 + 19 CR Nível Superior R$ 4.702,50 Analista de Pessoal 1 + 19 CR Nível Superior R$ 4.702,50 Analista de Tecnologia da

Informação 2 + 28 CR Nível Superior R$ 4.702,50 Produtor de Vídeo 1 + 19 CR Nível Superior R$ 3.657,50

Os aprovados do concurso CREFITO MG receberão os seguintes benefícios:

Auxílio Alimentação ou Refeição, no valor de R$31,52 (trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)por dia útil;

Plano de Saúde (Médico, Hospitalar e Odontológico);

Assistência pré-escolar, nos termos da Resolução nº 28/2019 do CREFITO-4; e

Vale transporte, conforme legislação.

Quando aconteceu o último concurso CREFITO MG?

O último concurso CREFITO MG aconteceu em 2021 6 + 104 CR para diversas especialidades. A banca organizadora foi o Instituto Quadrix.

Antes de mais nada, o certame contou com provas objetivas e discursivas. A fase objetiva contou com as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos – 40 questões

Conhecimentos Complementares – 30 questões

Conhecimentos Específicos – 50 questões

Antes de tudo, é válido pontuar que o certame contou com fase discursiva.

Para os cargos de nível superior, a prova discursiva consistiu em 2 questões para redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do respectivo cargo.

Para o cargo de nível médio, a prova discursiva consistiu em redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 linhas.



Outros concursos CREFITO

O concurso CREFITO MT (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9° região – Mato Grosso) anuncia que as inscrições estão abertas.

Os salários podem chegar a R$ 4,2 mil. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 05 de maio e 11 de junho através do portal Ibest, banca organizadora.

A taxa do concurso CREFITO 9 varia conforme o cargo, sendo de:

Nível Médio: R$ 46,00

Nível Superior: R$ 53,00

Vagas e requisitos

Ao todo são 165 vagas , sendo 05 imediatas e 160 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para nível médio e superior nos cargos de agente fiscal, agente administrativo, analista de tecnologia da informação, para atuação em Cuiabá, Sinop e Rondonópolis.

Os requisitos variam conforme o cargo:

Agente Fiscal: Graduação em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, inscrição ativa no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com no mínimo de 02 anos de registro ativo e adimplente no respectivo Conselho Profissional; Possuir Carteira Nacional de Habilitação a partir da categoria “B” ou “AB” dentro da validade conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir; Disponibilidade para viagens; Deverá ter solicitado baixa da inscrição de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional CREFITO para a posse; Operar computadores e outros equipamentos de informática; Não possuir condenação transitada em julgado em Processo Ético Disciplinar em qualquer Regional do Sistema COFFITO/CREFITOs.

Analista de Tecnologia da Informação: Diploma, devidamente registrado, de curso de Graduação de Nível Superior (Bacharelado) na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 2 (dois) anos de registro ativo e adimplente no respectivo Conselho Profissional.

Demais requisitos

Controlador Interno: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, Administração, Direito, ou Economia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro ativo e adimplente no respectivo Conselho Profissional; Possuir Carteira Nacional de Habilitação a partir da categoria “B” ou “AB” dentro da validade conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir; Operar computadores e outros equipamentos de informática; Experiência mínima na área de controladoria de 1 (um) ano, comprovadamente.

Agente administrativo: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A carga horária é de 40 horas semanais. A carreira de nível médio oferta R$ 1.817,18. Já os salários de nível superior podem chegar a R$ 4,2 mil. Os benefícios pagos são:

a) Auxílio-alimentação;

b) Auxílio-refeição;

c) Vale Transporte, conforme legislação; ou Vale Combustível, conforme legislação; e

d) Plano de assistência médica com coparticipação.

Como serão as provas do concurso CREFITO 9?

As provas objetivas estão marcadas para 16 de julho e contarão com conhecimentos básicos, específicos e complementares. Será composta por 120 questões. O certame ainda vai contar com avaliação de títulos, para nível superior.