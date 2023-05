Criando um Cronograma de Estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998. Nos dias de hoje, a prova é aplicada todos os anos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Nós sabemos que não é fácil decidir como começar a estudar para o ENEM. A prova é complexa, abrangente e pode assustar muitos estudantes brasileiros.

Porém, não há motivo para pânico. A principal coisa que você deve fazer para começar a sua preparação para a próxima edição do exame é criar um cronograma de estudos.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou algumas dicas que irão te ajudar a criar o seu próprio cronograma de estudos para a prova do ENEM 2023. Confira!

Entenda o que é abordado pela prova

O primeiro passo para criar um cronograma de estudos para o ENEM 2023 é ter em mente todo o conteúdo que é cobrado no exame e como a prova é estruturada.

A prova do ENEM é dividida em quatro áreas de conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (inclui a redação);



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

Além de separar os seus estudos de acordo com essas quatro áreas e a redação, é importante também que você conheça os conteúdos que podem ser cobrados dentro de cada uma delas, bem como as disciplinas que apresentam maior incidência nas provas.

A partir disso, você poderá distribuir o seu tempo disponível até a data do ENEM objetivando estudar todos os conteúdos antes da prova e ainda deixar um tempo separado para a revisão dos mesmos.

Analise a sua própria rotina

Não adianta nada criar um cronograma de estudos incluindo todas as matérias que podem ser cobradas no ENEM se ele não for realista. Um erro cometido por muitos estudantes é estabelecer metas impossíveis de estudos que geram somente procrastinação e frustração.

Para evitar esse problema, você precisa entender a sua própria rotina antes de criar o seu cronograma. Considere algumas questões, como: Em qual horário do dia você está mais disposto? Quais são as suas atividades? Quais são as suas prioridades semanais? Quais serão os seus momentos de descanso? Como você vai conciliar os estudos com o lazer?

Somente por meio da compreensão da sua própria realidade é que você conseguirá criar um cronograma de estudos que realmente funcione e seja eficiente.



Estabeleça metas de estudos

Estabelecer metas de estudos para o seu cronograma pode torná-lo ainda mais eficiente. Essa estratégia é muito eficiente principalmente quando consideramos que o ENEM é uma prova abrangente e que requer uma preparação constante por um longo período.

Procure dividir o conteúdo abordado pelo ENEM em tópicos e definir uma meta para cada um deles. Por exemplo, estabeleça um prazo para revisar história, outro para estudar os principais temas de matemática, etc.

Também é interessante criar objetivos de longo prazo, como revisar todos os temas mais abordados pela prova até determinado dia (uma semana antes do ENEM, por exemplo).

Não se esqueça dos exercícios

Para criar um cronograma de estudos eficiente para o ENEM 2023 você não pode deixar de lado a prática de exercícios.

Não se esqueça de que o ENEM é uma prova que não avalia somente o conhecimento teórico do candidato, mas também a habilidade que esse possui para resolver problemas e interpretar textos verbais e não verbais. Dessa forma, você deve reservar um tempo para praticar exercícios e simulados aos moldes do ENEM que irão te ajudar a entender o funcionamento das questões do exame.

Além disso, a prática de exercícios também é fundamental para que você entenda como a teoria das matérias que você está estudando pode ser usada pelo ENEM dentro de uma questão.