Cris Cyborg renova com o Bellator em contrato multilutas

Cris Cyborg continua no Bellator.

A promoção anunciou na quinta-feira por meio de comunicado à imprensa que o atual campeão dos penas assinou novamente com o Bellator em um contrato de várias lutas. Cyborg (26-2, 1 NC) está na promoção desde janeiro de 2020 e retorna após lutar contra seu contrato anterior em abril de 2022.

Cyborg também compartilhou a notícia em suas redes sociais e sugeriu uma possível luta com o principal candidato, Cat Zingano.

Aqui gatinho gatinho… — CrisCyborg.Com (@criscyborg) 4 de maio de 2023

Cyborg está 5-0 na gaiola do Bellator, com todas as suas lutas sendo lutas de campeonato. Ela ganhou o título dos penas de Julia Budd no Bellator 238 e o defendeu com sucesso quatro vezes consecutivas, mais recentemente contra Arlene Blencowe no Bellator 279. Antes de assinar com o Bellator, Cyborg foi campeã no UFC, Invicta FC e Strikeforce.

“Depois de receber várias ofertas de várias promoções, estou muito feliz por ter conseguido chegar a um acordo com o Bellator e continuar sendo a cara da divisão peso-pena feminino”, disse Cyborg no comunicado à imprensa. “Scott Coker é um promotor com quem trabalho e respeito há muitos anos. Ele fez muito para promover o MMA feminino e nos deu uma plataforma para mostrar nossas habilidades.

“Ao tomar essa decisão, era importante para mim assinar com a organização que eu sentia ter os maiores nomes e os melhores talentos em 145 libras para eu me desafiar. Não há dúvida de que todos os pesos penas femininos estão assinados com o Bellator e mal posso esperar para voltar lá e defender meu cinturão.”

O anúncio de quinta-feira não revelou quantas lutas Cyborg já fez, nem quem será o primeiro adversário de seu novo contrato. Zingano é a principal candidata, tendo vencido suas quatro primeiras lutas no Bellator, assim como Sara McMann, que fez uma estreia bem-sucedida no Bellator em abril passado com uma vitória por decisão dividida sobre Blencowe.

Ambos os candidatos em potencial já foram desafiantes ao título na divisão peso-galo do UFC.

Durante sua agência livre de MMA, Cyborg competiu em duas lutas de boxe, derrotando Simone Silva por decisão em setembro passado e, em seguida, com uma vitória sobre Gabrielle Holloway em dezembro seguinte.