Crise total na Mercedes: esse carro é um lixo

Mercedes teve um momento difícil em Miami no sábado. Seu piloto estrela nem chegou ao Q3.

Para Lewis hamilton terminar em 13º na qualificação é realmente inédito. George Russel se saiu um pouco melhor, mas não se pode esperar que ele se saia muito melhor do que o 6º.

Portanto, a equipe de Brackley tem a difícil tarefa de terminar no pódio na corrida de F1 de domingo.

Até agora, eles conseguiram apenas um pódio, o que é muito ruim para uma equipe acostumada a varrer o campo.

O fato é que Este é o Wolff não tem vergonha de criticar o carro que sua equipe construiu este ano. O Mercedes chefe descreveu o W14 como “lixo”. Ele foi além, dizendo que seu desempenho era pior do que ele poderia imaginar.

Isso veio depois de ver hamilton eliminado no segundo trimestre. O fato de o pole position de todos os tempos (ele tem 103 poles em sua vitoriosa carreira) não ter conseguido passar para a fase decisiva foi demais para o austríaco.

Wolff, CEO de Mercedes.MERCEDES AMG-F1

WolffA equipe do piloto optou pelo mesmo conceito de carro do ano passado e isso foi um claro erro.

Enquanto Red Bull ainda está em uma liga diferente com seu dominante RB19, a equipe da marca estrela está lutando para terminar em segundo lugar.

Na verdade, agora mesmo Aston Martin ocupa esse lugar… e essa é uma equipe cliente da Mercedes, obtendo mais do mesmo motor que seu parceiro.

“Eu acho que o carro não é um bom carro, e não é um bom carro”. Suas fraquezas estão por toda parte”, Este é o Wolff declarado.

“É o desempenho básico do carro, a falta de compreensão do carro, é toda a entrega, durante todo o período de atividades do carro aqui em Miami, eu diria que o desempenho é muito ruim.

“O carro não é rápido o suficiente e não temos nenhuma compreensão do porquê disso. Simplesmente não é aceitável.”

Wolff recebeu muitas críticas pela produção do carro antes da temporada, mas a falta de desempenho foi uma grande surpresa.

Lewis, ao volante do W14.MERCEDES AMG-F1

“É pior do que eu jamais pensei que seria. Já se passaram 12 meses desde a última vez que estivemos em Miami e o carro está um pouco melhor, não sofremos de torpor na reta, mas é a única coisa que é melhor do que no ano passado, ” concluiu.

“O carro não é rápido o suficiente e não entendemos o porquê. Nosso carro é P1 ou P2 em algumas sessões de treinos e depois P6 e P13 na qualificação. Isso é simplesmente inaceitável.

“Não acredito em milagres. Mas acho que a estabilidade do carro e a previsibilidade para os pilotos são difíceis.”