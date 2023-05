Cristiano Ronaldo empurra técnico rival após empate com Al Nassr

Cristiano Ronaldo não teve o melhor dos jogos na segunda-feira durante Al Nasserempate em 1 a 1 com Al Khaleej no Arábia Pro League e só piorou quando empurrou um membro da comissão técnica do time adversário.

Ronaldo, 38, parecia de bom humor após a partida no KSU Stadium. Ele trocou sua camisa com um jogador do Al Khaleej e apertou as mãos de outros.

Cristiano Ronaldo se irrita e empurra funcionário de time rival para tirar selfie@ssc_sports

O estado de espírito de CR7 mudou quando o treinador-adjunto do adversário abordou o craque português com a intenção de lhe tirar uma foto.

Ronaldo lançou um olhar de desdém ao técnico rival, mas ele insistiu em tirar uma foto. CR7 finalmente o empurrou quando ele continuou puxando seu ombro.

Al Nassr não divulgou uma declaração sobre o incidente, então não está claro se Cristiano será punido.

Cristiano Ronaldo com o Al Nassr

Desde sua chegada à Arábia Saudita em janeiro deste ano, o pentacampeão Liga dos Campeões UEFA vencedor acumula 12 gols e duas assistências em 13 jogos.

Sua contagem de gols não foi suficiente para empurrar Al Nassr além do primeiro lugar Al Ittihadque tem 62 pontos, mais cinco que a equipa de Ronaldo.

Precisa vencer as quatro partidas que faltam, e torcer para que o Al Ittihad conquiste menos da metade dos 12 pontos que restam em jogo, para conquistar o título.

Ronaldo e companhia vão tentar livrar-se deste empate quando visitarem Al Taee Terça-feira, 16 de maio na semana 27 da liga saudita.