Anthony Mohamedantigo vigo celta técnico e atual diretor técnico do Clube da Universidade Nacional do Méxicodefendeu Lionel Messi dos insultos e assédios que ele está sofrendo PSG torcedores em Paris e aconselhou o argentino a deixar Paris.

“É uma falta de respeito com o futebol irem assobiar”, disse. Mohamed disse a Ole. “Essa gente amarga que nunca ganhou nada e não vai ganhar nem que compre a Torre Eiffel e coloque na frente do gol.

“É uma total falta de respeito. Primeiro com a pessoa, com a família, com os filhos. E filmar isso e tirar publicamente também. É uma falta de respeito. Uma revolta. Você vê que está tudo organizado e mal organizado. Então é uma falta de respeito.”

“Escusado será dizer que sou totalmente contra essa situação e o que o Léo tem que fazer, acho que ele já deveria estar fazendo, com os pequeninos e a esposa, é arrumar a mala. As malas dele já devem estar feitas. Deixe ele escolher o destino onde ele pode ser feliz. Nada mais. Acho que isso é o melhor para ele e para o futebol. É isso que todos nós queremos, vê-lo feliz em campo.

“Ele não parece feliz em Paris e parece feliz na seleção. Seria bom para ele encontrar um lugar para jogar futebol onde pudesse ser feliz todos os domingos e também quando for convocado para a seleção para continuar a ser feliz.”