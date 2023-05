Crônica: Explorando os Elementos e Estrutura do Gênero Literário

Um dos gêneros textuais que está constantemente presente em jornais e revistas, mas também transita pela literatura é a crônica, um gênero típico dos séculos XIX, XX e XXI. Em geral, os temas abordados em textos desse gênero são referentes ao cotidiano, ou seja, discute ou apresenta temas do nosso dia a dia.

A crônica apresenta principalmente o ponto de vista do autor acerca de algum acontecimento atual ou sobre algum elemento cultural contemporâneo. A interpretação do autor do texto pode ser meramente reflexiva ou apresentar uma crítica direta positiva ou negativa.

Nesse sentido, as crônicas são marcadamente críticas, apesar do tom usado poder variar de acordo com a intenção do autor. Assim, quem escreve uma crônica pode usar um tom jocoso, direto, poético ou até mesmo fazer o uso do humor para refletir sobre o cotidiano das cidades e seus acontecimentos triviais.

Diante disso, é possível afirmar que esse formato de texto que permite a mistura de diferentes tipos textuais, caracterizando-se como um gênero híbrido. Abaixo apresentaremos a estrutura da crônica, os principais elementos e exemplos de textos com essa configuração.

Estrutura

No que diz respeito à estrutura do texto, a crônica é caracterizada por ser um texto curto e de fácil compreensão. Desse modo, o texto conta com uma breve introdução que já apresenta o tema central da crônica, com desenvolvimento e conclusão.

Mesmo quando possui um teor mais jornalístico, os textos desse gênero são escritos em uma linguagem simples e descontraída. Como geralmente aborda um acontecimento, situação, ou fato trivial, as crônicas possuem uma linha cronológica estabelecida.



Além disso, pelo mesmo motivo, a narrativa não costuma apresentar personagens, tendo mesmo como foco suscitar uma reflexão sobre um dado tema. Ainda assim, os personagens, ainda que poucos, podem aparecer nas história. O autor pode descrever uma cena e a ação de alguns personagens reais para contextualizar a reflexão que fará em seu texto, por exemplo.

A linguagem usada na crônica também pode variar muito a depender do cronista, já que é comum cada cronista desenvolver um estilo próprio de escrita. De modo geral, os textos dispensam a formalidade na escolha vocabular, dando espaço à coloquialidade.

Principais características

O aspecto principal da crônica é o tema ser geralmente voltado para acontecimentos triviais das cidades. Nesse sentido, as crônicas costumam apresentar narrativas ambientadas em espaços urbanos ou sobre esses espaços e seus elementos.

A análise crítica sobre contextos e circunstâncias é outro aspecto marcante desse gênero textual, que pode ser tanto jornalístico quanto literário. Na maioria das crônicas, os autores usam ferramentas como a ironia e o sarcasmo para imprimir um tom humorístico à crítica feita.

Entre os cronistas brasileiros de maior destaque e em cujas obras pode-se observar essas características estão Lima Barreto, Luiz Fernando Veríssimo, João do Rio, Machado de Assis, Rubem Braga e Martha Medeiros.

Principais tipos de crônica

A depender da temática, da linguagem e do tipo textual predominante, as crônicas podem ser de diversos tipos. Veja a seguir os principais.

Marcada pela narração de um pequeno fato, a crônica jornalística costuma apresentar uma reflexão mais longa sobre o acontecimento, com elementos argumentativos para embasar a crítica feita.

Já a cônica humorística tem como principal aspecto o uso da ironia e do sarcasmo para abordar um determinado tema de forma mais descontraída. Desse modo, o cronista pode abordar um tema que já seja engraçado de modo geral ou criar associações para gerar humor.

Por fim, a crônica narrativa costuma apresentar de forma muito marcada elementos narrativos como enredo, tempo, espaço e personagens. Nesse caso, o trecho que apresenta a reflexão costuma ser mais curto, dando mais destaque à cena descrita.

