Cronograma do UFC 288: o caminho de Henry Cejudo para Aljamain Sterling

O retorno de Henry Cejudo contra Aljamain Sterling no UFC 288 está quase chegando.

Assistir lutas de MMA Linha do tempo do UFC 288 vídeo para uma visão aprofundada da trajetória de Cejudo através do UFC, de lutador medalhista de ouro olímpico de fala mansa e prospecto de MMA de clipe azul a um campeão de duas divisões e o indiscutível Rei do Cringe.

Cejudo retorna no sábado para a luta principal do UFC 288, após uma pausa de três anos na tentativa de recuperar o título do peso-galo do UFC que ele nunca perdeu na jaula. O lutador de 36 anos surpreendeu o mundo do MMA em maio de 2020, quando anunciou sua aposentadoria após uma defesa bem-sucedida do título peso-galo contra Dominick Cruz no UFC 249. Essa vitória encerrou uma impressionante sequência de quatro lutas pelo campeonato que viu Cejudo derrotar Demetrious Johnson para reivindicar o título peso mosca do UFC, defendê-lo com um nocaute de 32 segundos sobre TJ Dillashaw e, em seguida, conquistar o título vago do peso galo com um nocaute sobre Marlon Moraes.

Ele enfrenta um teste difícil em Sterling, no entanto. “The Funkmaster” venceu oito lutas consecutivas e se tornará o primeiro campeão peso-galo do UFC a conseguir três defesas de título consecutivas se conseguir sair vitorioso no UFC 288.

Cejudo continuará sua busca para eventualmente se tornar “C-4” ou ele encontrou seu par em Sterling?