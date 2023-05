CRT RJ lança novo edital de concurso: saiba mais!

O concurso CRT RJ (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro) pode sair em breve. Isso porque, o certame avançou mais uma fase rumo ao edital.

Agora, o Instituto Avalia (Instituto de Inovação em Avaliação e Seleção), será a empresa responsável que vai receber as inscrições, assim como, viabilizar as etapas necessárias.

Os esclarecimentos foram postados no Diário Oficial, nesta terça-feira, 23 de maio. O extrato de dispensa de licitação foi anunciado. Com o documento, mais detalhes do novo edital foram anunciados.

Vagas concurso CRT RJ

Aguarda-se 28 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Estas, divididas do seguinte modo:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente de registro 06 + 06 CR R$ 2.600 Agente de fiscalização (técnico industrial) 08 + 08 CR R$ 3.600

Os requisitos necessários para quem se interessa na carreira ofertada pelo concurso CRT RJ são: para agente de registro ter nível médio e agente de fiscalização deve ter formação em técnico industrial, registro no CRT RJ e possua carteira de habilitação na categoria B.

Sobre as provas do concurso CRT RJ

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. A objetiva, de múltipla escolha, e a discursiva, os candidatos deverão realizar um texto sobre conhecimentos da carreira.

Outros editais abertos no Rio de Janeiro

O concurso ISS RJ (Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro) teve o edital publicado para o cargo de fiscal de rendas.

Diante disso, os interessados do concurso ISS RJ poderão se inscrever entre os dias 29 de maio e 05 de julho, pelo portal FGV. A taxa de inscrição é R$ 260.

Vagas concurso ISS RJ

São 50 vagas imediatas ofertadas mais 150 para formação de cadastro de reserva. O salário dos aprovados do concurso ISS RJ é de R$ 26.068,43.



Veja mais esclarecimentos:

Fiscal de Rendas Vagas: 50 + 150 CR Requisito: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).



Antes de tudo, sobre remunerações, os aprovados do concurso ISS RJ vão receber os seguintes valores:

Vencimento Básico: R$ 1.833,63

R$ 1.833,63 Gratificação de Produtividade de Desempenho Orçamentário – Lei nº 4.450/06: R$ 20.289,60

R$ 20.289,60 Gratificação Complementar – Lei n.º 6.064/2016 (*): R$ 3.945,20

R$ 3.945,20 Total da Remuneração: R$ 26.068,43

Como serão as provas do concurso ISS RJ?

Os candidatos do concurso ISS RJ serão avaliados através destas etapas:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório; e

– eliminatório e classificatório; e Prova de Títulos – classificatório.

A fase objetiva, por sua vez, está prevista para 03 de setembro e vai ter o total de 160 questões. A avaliação do concurso ISS RJ vai acontecer por meio das seguintes disciplinas:

P1 Língua Portuguesa – 20 questões (peso 2); Matemática, Raciocínio Lógico-Matemático, Estatística e Matemática Financeira – 10 questões (peso 2); Economia e Finanças Públicas – 10 questões (peso 1); Direito Administrativo – 10 questões (peso 1); Direito Civil e Empresarial – 10 questões (peso 1); Tecnologia da Informação – 10 questões (peso 1); e Contabilidade Geral – 10 questões (peso 1).



P2 Direito Constitucional – 10 questões (peso 2); Direito Tributário e Crimes Contra Ordem Tributária – 20 questões (peso 2); Legislação Específica – 20 questões (peso 2); Processo Administrativo-Tributário – 10 questões (peso 2); Simples Nacional – 10 questões (peso 2); e Auditoria Fiscal eletrônica – 10 questões (peso 2).



A prova de títulos é uma das fases obrigatórias. Segundo o edital, valerá, no máximo, 10,00 pontos, sendo considerados para efeito de pontuação, experiência profissional na carreira de fiscalização de tributos municipais, estaduais ou federais.

O que faz um fiscal de rendas do concurso ISS RJ?

Fiscalizar tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica;

Lavrar autos de infração e apreensão bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;

Elaborar planos de fiscalização objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e preparando elementos necessários à execução da fiscalização externa;

Fornecer elementos para o aperfeiçoamento de manuais de fiscalização, identificando rotinas e procedimentos;

Efetuar perícias contábil-fiscais especializadas realizando as diligências necessárias;

Demais funções

Intimar contribuintes a apresentar em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização;

Proceder à fiscalização de tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;

Dar parecer nos pedidos de isenção fiscal e recursos aos valores tributados;

Fornecer elementos para a avaliação da produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;

Prestar aos contribuintes esclarecimentos fiscais, em plantões fiscais ou através de meios de comunicação disponíveis;

Executar outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional;

Demais atribuições previstas no Decreto nº 3.410/1982.