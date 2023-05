CSN Oferece 32 Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos Disponíveis

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas pelo país. A empresa, que é uma das principais produtoras de aço no Brasil, está em busca de profissionais qualificados e comprometidos com o crescimento da organização.

Além dos salários competitivos, a CSN oferece diversos benefícios para seus colaboradores, como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, vale-transporte, previdência privada, seguro de vida, entre outros. A empresa também investe em programas de capacitação e desenvolvimento profissional, visando o aprimoramento contínuo de seus funcionários. Confira a seguir algumas das vagas de emprego disponíveis:

Analista de Controladoria – Santa Cruz/RJ;







Eletricista – Volta Redonda/RJ;







Operador de Produção – Itaguaí/RJ;







Técnico em Segurança do Trabalho – Congonhas/MG;







Mecânico Industrial – Porto Real/RJ;







Engenheiro de Automação – São Paulo/SP;







Analista de Recursos Humanos – Cubatão/SP;







Coordenador de Manutenção Mecânica – Araucária/PR;







Técnico em Química – Divinópolis/MG;







Auxiliar Administrativo – Maracanaú/CE;







Engenheiro de Processos – Belo Horizonte/MG;







Analista de Logística – São Paulo/SP;







Supervisor de Produção – Itaguaí/RJ;







Estagiário em Engenharia de Produção – Volta Redonda/RJ.

Como se candidatar

As vagas de emprego na CSN estão disponíveis no portal 123empregos. Para se candidatar, basta acessar o site e fazer seu cadastro. É importante preencher todas as informações de forma completa e atualizada, para aumentar suas chances de ser selecionado para uma entrevista.

Sobre a CSN

Fundada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional é uma das principais produtoras de aço no Brasil. Com sede em São Paulo e unidades em diversos estados do país, a empresa atua em diversas áreas, como siderurgia, mineração, logística, cimentos e energia. Além disso, a CSN exporta seus produtos para diversos países, consolidando sua posição como uma das maiores empresas do setor no mundo.

A empresa possui um forte compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Em 2020, a CSN reduziu em mais de 3 milhões de toneladas suas emissões de gases de efeito estufa, através de investimentos em tecnologias limpas e eficientes.

A companhia também é reconhecida por sua responsabilidade social, desenvolvendo diversos projetos nas áreas de educação, cultura, saúde e meio ambiente. A empresa emprega mais de 20 mil pessoas e tem um faturamento anual de mais de R$ 30 bilhões.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.