CSN Oferece Mais de 20 Oportunidades de Emprego em Todo o País; Confira os Cargos Disponíveis

A CSN, destaque no segmento siderúrgico, abre mais de 20 vagas de emprego pelo país. A empresa opera em várias regiões brasileiras, e está buscando profissionais com habilidades dentro da área escolhida. Continue lendo e veja os cargos disponíveis para candidatura.

CSN abre novas oportunidades de emprego no Brasil

A companhia oferece contratação em CLT, salários fixos e um pacote de benefícios, incluindo: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, cesta de natal, assistência médica e assistência odontológica para todas as funções.

A CSN, fundada em 1941 atua com destaque nos setores: energia, cimento, logística, mineração e siderurgia, sendo reconhecida mundialmente no segmento siderúrgico. Atualmente, a empresa conta com cinco unidades industriais, usinas siderúrgicas integradas, minas de calcário, ferro, estanho e dolomita.

Para ingressar nessa respeitada empresa, os interessados devem se informar sobre os requisitos necessários da vaga pretendida, além de gostar de novos desafios e se comprometer dentro do setor escolhido. Atualmente, novas posições podem ser preenchidas. Confira, a seguir.

Técnico em Planejamento – Rio de Janeiro;







Técnico em Manutenção Mecânica – Rio de Janeiro;







Analista Financeiro PL – São Paulo;







Estágio nível Técnico – Arcos;







Técnico Especialista – Congonhas;







Especialista em Desenvolvimento de Negócios – todas as unidades;







Engenheiro Orçamentista – todas as unidades;







Coordenador de Produção – Jamari.







Operação de Equipamentos de Mina (exclusivo para mulheres) – Minas Gerais.

Como se registrar

Para se inscrever e concorrer às vagas da empresa CSN, os interessados devem acessar a página 123empregos e se cadastrar dentro da vaga desejada. Vale ressaltar que a companhia busca profissionais que gostem de novos desafios e sejam comprometidos.

