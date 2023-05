Cultivando o Hábito da Leitura na Era Digital

Na era digital em que vivemos, somos constantemente bombardeados com informações e distrações que competem pela nossa atenção. Com smartphones, tablets e computadores ao alcance das mãos, muitas vezes a leitura de livros físicos acaba sendo negligenciada.

Com isso, deixamos para depois a leitura de livros e jornais físicos, por exemplo. Isso faz com que percamos o hábito de ler diariamente. No entanto, a leitura é uma atividade fundamental para o desenvolvimento intelectual e aprimoramento pessoal.

Pensando nisso, apresentamos abaixo estratégias para criar o hábito da leitura na era digital, aproveitando as ferramentas tecnológicas disponíveis.

Tenha objetivos concretos

Estabelecer metas e criar um cronograma de leitura é uma estratégia eficaz para criar o hábito de ler. Determine quantos livros ou páginas você deseja ler por semana ou por mês e defina um horário específico para dedicar à leitura. Pode ser antes de dormir, durante o horário de almoço ou qualquer outro momento que seja conveniente para você. Ao definir metas e criar um cronograma, você se compromete com o hábito da leitura e torna mais fácil encaixar essa atividade em sua rotina diária.

Utilize a tecnologia a seu favor

A tecnologia também pode ser uma aliada na criação do hábito da leitura. Existem diversos aplicativos e plataformas digitais que oferecem acesso a uma vasta biblioteca de livros e recursos de leitura. Essas ferramentas geralmente possuem funcionalidades como marcações, destaques e sincronização entre dispositivos, o que facilita o acompanhamento da leitura e a organização de suas anotações.

Além disso, muitos desses aplicativos e plataformas oferecem recomendações personalizadas com base em seus interesses e hábitos de leitura, tornando a experiência mais enriquecedora e estimulante. Desse modo, vale a pena experimentar essas tecnicologias

Encontre a modalidade ideal

A era digital trouxe consigo uma variedade de formatos para a leitura, como e-books, audiolivros e revistas digitais. Essa diversidade permite que cada pessoa encontre o formato que mais se adequa às suas preferências e estilo de vida.

Se você é uma pessoa que está sempre em movimento, por exemplo, pode considerar a opção dos audiolivros, que permitem que você ouça livros enquanto realiza outras tarefas, como se exercitar ou fazer tarefas domésticas. Se prefere a experiência tátil de folhear as páginas de um livro, pode optar pelos e-books, que podem ser facilmente acessados em smartphones, tablets ou e-readers.

Além disso, é fundamental cultivar um ambiente que incentive para a leitura. Livros e dispositivos digitais devem estar sempre ao alcance, tornando a leitura uma opção prática e acessível. Nesse sentido, o ideal é criar espaços tranquilos e aconchegantes em sua casa, onde você possa se dedicar à leitura sem distrações. Desligue as notificações do seu smartphone ou estabeleça um horário específico para se desconectar das redes sociais e dedicar-se exclusivamente à leitura.

Outra dica importante é compartilhar suas experiências de leitura com outras pessoas. Crie clubes de leitura, participe de fóruns online ou converse com amigos e familiares sobre os livros que você está lendo. Compartilhar suas reflexões e opiniões sobre as obras literárias estimula o diálogo e enriquece ainda mais a experiência da leitura.

Lembre-se de que o hábito da leitura não deve ser encarado como uma obrigação, mas sim como um momento prazeroso e enriquecedor. Então escolha livros que despertem seu interesse e explore diferentes gêneros e temas. Permita-se viajar por histórias fascinantes, aprender com obras de não ficção e mergulhar no universo da imaginação.



A leitura é uma jornada transformadora, capaz de expandir horizontes, ampliar conhecimentos e proporcionar momentos de entretenimento e reflexão.

