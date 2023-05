Cursos do Senac capacitam penedenses para o mercado de trabalho e o empreendedorismo

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo e o Senac Alagoas estão ofertando cursos profissionalizantes para a população, sem custo para os inscritos, graças aos investimentos do governo Ronaldo Lopes/João Lucas na qualificação da mão de obra local.

A articulação que envolve a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Comércio e Indústria (Sedecin) com o Senac e outras instituições já formou turmas para determinadas áreas de hotelaria, bares e restaurantes.

O foco inicial era atende a demanda do setor da economia penedense cada vez mais aquecido devido aos avanços da administração que aposta no potencial do turismo e da economia criativa da cidade histórica.

Cursos qualificam jovens de Penedo para trabalhos no setor turístico

O trabalho que não para é acompanhado de perto pelo gestor da Sedecin, Pedro Felipe Queiroz. Nesta quarta-feira, 24, ele esteve nos dois locais onde dezenas de penedenses estão ganhando a oportunidade de qualificação pessoal e profissional.

Em um dos auditórios da Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, a turma de Assistente Administrativo apresentava trabalhos sobre produção de festas e eventos durante a visita.

Na parte alta da cidade, a carreta-escola do Senac funciona como sala de aula para quem está sendo qualificado para atuar como Operador de Computador.

E a parceria que prepara quem tiver interesse para atuar no mercado de trabalho, seja para conquista de vaga de emprego ou empreender de forma individual ou conjunta, está mantida e ampliada, com oferta de novos cursos em breve.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte