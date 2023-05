Dak Prescott é criticado pelos fãs por aparição no Grande Prêmio de Miami com Patrick Mahomes

Dallas Cowboys‘ Quarterback Dak Prescott foi flagrado recentemente no Grande Prêmio de Miamiaproveitando as festividades ao lado de NFL homólogos, incluindo Patrick Mahomes. No entanto, essa aparência parece ter incomodado alguns fãs, que não perderam tempo em atirar no zagueiro de baixo desempenho.

Tem sido 27 longos anos desde o Dallas Cowboys levantou o Troféu Lombardi depois de derrotar o Pittsburgh Steelers em Super Bowl XXX.

Apesar de ostentar um impressionante cinco vitórias no Super Bowlo legado dos Cowboys sofreu um golpe desde a virada do século, com a equipe falhando em causar impacto e sufocando consistentemente nas últimas duas décadas. Prescott, em particular, tem sido frequentemente culpado pela seca da equipecom seu baixo desempenho custando a eles outra chance pelo título na última temporada.

No Grande Prêmio de Miamifãs flagrados Prescott abraçando Mahomes, o que levou alguns fãs a atirar nele. Um fã escreveu: “O Dak mais próximo estará de um anel SB.” Esta não é a primeira vez que Prescott enfrenta críticas, com fãs e internautas criticando-o ao lado do proprietário bilionário. Jerry Jones para os contratempos da equipe.

O Grande Prêmio de Miamique está hospedando Fórmula Um pela segunda vez, é um dos eventos mais concorridos do calendário esportivo, atraindo celebridades e torcedores de todo o mundo.

Além de Prescott e Mahomes, Serena Williams, Vênus Williams, Roger Federere Jake Paul estavam entre as muitas celebridades presentes.

Mahomes supera Prescott na comparação frente a frente, enquanto os fãs criticam o desempenho do Cowboys QB

Ao comparar Mahomes e Prescott’s registros frente a frente, o primeiro certamente superou o segundo por uma grande margem. Apesar de entrar na arena um ano depois, Mahomes dois títulos de campeonato e cinco seleções do Pro Bowl, enquanto Prescott é ainda tentando descobrir a melhor equipe para ajudá-lo a vencer um Super Bowl.

Na última temporada, Prescott registrou seu pior desempenho de todos os tempos com percentual de conclusão de 66,2% para 23 touchdowns contra 15 interceptações, enquanto Mahomes liderou sua equipe com 41 touchdowns e apenas 12 interceptações.

Ele também registrou uma taxa de conclusão de 67,1% e correu por 358 jardas e marcou quatro touchdowns, enquanto Prescott só conseguiu acumular 182 jardas para um único touchdown. Enquanto Prescott gosta de ficar no bolso, Mahomes provou sua habilidade como QB de dupla ameaça com excelente trabalho de pés.