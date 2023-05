Dallas Cowboys confiante em garantir contratos de jogadores importantes para o sucesso a longo prazo

Tele Dallas Cowboys estão atualmente em negociações contratuais com Trevon Diggs, CeeDee Lamb, Micah Parsonse Dak Prescottjogadores-chave cruciais para o sucesso da equipe.

A equipe está confiante em garantir seus serviços para o longo prazo. Trevon Diggs é uma das principais prioridades quando ele entra no último ano de seu contrato de novato, enquanto Cordeiro e Prescott tem mais duas temporadas antes de potencialmente se tornar agentes livres.

Parsons’ versatilidade posicional não afetará suas negociações contratuais, e ele pode se tornar o jogador defensivo mais bem pago. O vaqueiros acreditam que podem assinar novamente com todos os quatro jogadores e estão comprometidos em se destacar no draft e promover o desenvolvimento do jogador.

Stephen Jones otimista sobre o progresso da equipe, mesmo que as negociações demorem mais do que o esperado

Vice Presidente Executivo Stephen Jones está otimista com o progresso da equipe, citando sua lista aprimorada e movimentos estratégicos de pré-draft. Os Cowboys enfrentam um confronto desafiador contra o Buffalo Bills em dezembro, mas estão determinados a se preparar e competir.

As negociações podem ampliar além do início da temporada, mas a equipe continua dedicada a garantir esses jogadores a longo prazo. O vaqueiros estão focados em melhorar sua lista geral e estão abertos a possíveis atualizações, principalmente na posição de kicker.

Em última análise, a equipe visa solidificar contratos, construir uma lista competitiva e abrir caminho para o sucesso.