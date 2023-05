Dallas Cowboys jogam uma rodada hilária de ‘Quem disse isso’: Jerry Jones ou Dolly Parton?

Tele Dallas Cowboys gerente de mídia social precisa de um aumento! Um engenhoso vídeo dos jogadores foi publicado no Instagram oficial do time, no qual o os jogadores receberam um desafio: adivinhem quem disse essa citação. Mas, para facilitar, eles receberam duas opções: Jerry Jones ou Dolly Parton.

Trevon Diggs, Dak Prescott, Tony Pollard e Dez Bryant foram alguns dos jogadores postos à prova. O vídeo, que foi publicado para promover Festa do ano da música country, o ACMawards, apresentado por Dolly Partonforneceu algum conteúdo hilário enquanto os jogadores tentavam adivinhar algumas das declarações mais aleatórias e francamente bizarras já ditas pelas duas personalidades.

Wide receiver Trevor Diggs foi o primeiro a subir. “Eles me deixaram mais ocupado do que um homem de uma perna só em uma competição de chutes no traseiro”, foi a primeira citação apresentada a ele. “Jerry disse isso”, respondeu o jogador com confiança. Errado! Acontece que essa foi na verdade uma das citações de Dolly. “Vamos refazer aquele”, riu Diggs.

Dak Prescott foi a seguir. Ele teve que adivinhar quem disse: “Se você quer o arco-íris, tem que aguentar a chuva.” Na verdade, ele acertou, adivinhando corretamente que era Dolly.

Tony Pollard e Dez Bryant foram os próximos a dar o desafio atrás. Os jogadores então fizeram outra rodada de citações e isso resultou em uma visualização hilária.