Dana White abre para Kamaru Usman x Khamzat Chimaev, mas apenas aos 185: ‘Catchweights não significam nada’

Dana White está feliz em discutir uma possível luta entre o ex-campeão dos meio-médios do UFC Kamaru Usman e a estrela em ascensão Khamzat Chimaev, mas apenas sob uma condição.

No início desta semana, Usman apresentou a ideia de uma luta com Chimaev, ao mesmo tempo em que acrescentou que “potencialmente” subiria para o peso médio para que isso acontecesse.

White apareceu no The Jim Rowe Show na quinta-feira e foi questionado sobre o confronto, e para que tivesse chance de acontecer, o “potencialmente” de Usman teria que mudar para “definitivamente”.

“O que eu odeio nessa luta e [Usman] chamando-o para fora, Usman está chamando-o para um catchweight – eu não faço catchweights, eu não gosto de catchweights”, disse White. “Catchweights não significam nada. Eles não significam absolutamente nada.”

“Se [Usman] quer subir para 185 e lutar [Chimaev], poderíamos conversar sobre isso. Mas tentar lutar com ele no peso-casado não me interessa”.

Usman perdeu suas últimas duas lutas para o atual campeão até 170 libras, Leon Edwards, perdendo o título dos meio-médios por nocaute chocante no quinto round no UFC 278, e perdendo por decisão na revanche no UFC 286 em março.

Chimaev não compete desde sua vitória por finalização no primeiro round do UFC 279 sobre Kevin Holland em setembro, onde “Borz” perdeu peso por 7,5 libras para sua luta programada no evento principal com Nate Diaz, que levou a várias lutas sendo embaralhadas. Espera-se que o lutador de 29 anos suba para o peso médio em um futuro próximo e espera competir no retorno do UFC a Abu Dhabi em outubro.