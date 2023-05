Dana White atualiza a linha do tempo de Conor McGregor x Michael Chandler

Dana White diz que Conor McGregor voltará ao cage antes do final deste ano. Esperançosamente.

Maior astro do MMA, McGregor não luta desde que quebrou a perna na trilogia contra Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021. Após uma longa pausa para se recuperar, McGregor está finalmente pronto para voltar às lutas e fará isso quando enfrentar o homem contra o qual treinou na última temporada de O ultimo lutadorMichael Chandler, no final deste ano.

Falando na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73, White confirmou que os fãs podem esperar um anúncio oficial em algum momento durante a exibição do show.

“Está correto [there will be an announcement during the airing of The Ultimate Fighter]”, disse Branco. “Há uma luta. Ele tem que entrar na piscina da USADA primeiro. Ele está preenchendo a papelada. Não sei quando isso será feito ou o que está acontecendo, mas isso é problema dele, que ele está lidando com a USADA. Mas está tudo em movimento.”

McGregor deixou a USADA durante a recuperação de sua lesão na perna e ainda não se reinscreveu oficialmente no programa. Assim, uma vez que ele se reinscreva, McGregor precisará permanecer na piscina por seis meses antes de ser elegível para competir, a menos que o UFC lhe conceda uma exceção. Isso não parece acontecer, já que no início desta semana, McGregor disse que estava em processo de reinscrição na USADA, com planos de competir perto do final do ano.

Se McGregor voltasse à luta nas próximas semanas, ele estaria livre para lutar no final de novembro ou dezembro, e White confirmou que esse parece ser o cronograma que o UFC almeja.

“É para isso que estamos atirando”, disse White. “Espero que tenhamos uma grande luta no Madison Square Garden em novembro e depois uma grande luta em dezembro.”