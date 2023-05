Dana White critica Francis Ngannou, do PFL, sobre acordo histórico: ‘Não faz sentido para mim’

Dana White não é fã do novo contrato de seu concorrente com Francis Ngannou.

Ngannou assinou um contrato sem precedentes com o PFL na semana passada, depois de fazer história ao deixar o UFC como seu atual campeão dos pesos pesados. Os termos divulgados do acordo incluem concessões que dão a Ngannou participação na empresa e um papel no conselho de administração do PFL, fazem dele o presidente da expansão do PFL na África, dão a ele a liberdade de boxear e buscar seus próprios patrocinadores, bem como uma oferta garantida de $ 2 milhões em bolsas para cada um dos oponentes do PFL de Ngannou. Espera-se que Ngannou faça sua estreia promocional pelo PFL em 2024, depois de fazer sua estreia no boxe profissional no segundo semestre de 2023.

Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73, White reagiu à notícia pela primeira vez.

“Com base no que sei sobre o acordo, que não é muito, não faz sentido para mim”, disse White na noite de sábado em Las Vegas. “Você vai pagar um cara para ficar um ano sem lutar, e já está assim [14] meses. Ele lutou três vezes nos últimos três anos.

“Não é apenas o que fazemos aqui. Não é o que fazemos. E no dia em que o liberamos, eu sabia exatamente o que iria acontecer. Francis quer correr risco zero, não quer correr nenhum risco, e ele obviamente não queria arriscar com Jon Jones – e depois que vimos o que aconteceu com Ciryl Gane, eu não o culpo. Acho que o resultado teria sido exatamente o mesmo, e tenho certeza que a maioria de vocês acha e tenho certeza que Francis também.”

Ngannou, 36, é atualmente o número 1 do peso pesado do MMA Fighting no mundo. Ele saiu do UFC com uma sequência de seis vitórias consecutivas, destacada por um nocaute brutal sobre o ex-bicampeão Stipe Miocic, bem como uma defesa de título bem-sucedida sobre Gane, apesar de competir com um ACL e MCL rasgados. Ngannou também conquistou ferozes vitórias por nocaute sobre os ex-campeões do UFC Cain Velasquez, Junior dos Santos e Andrei Arlovski, além de nocautes sobre Alistair Overeem, Curtis Blaydes (x2) e Jairzinho Rozenstruik, entre outros.

Jones, o ex-campeão de 205 libras de longa data, conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC após a saída de Ngannou com uma vitória por finalização no primeiro round sobre Gane no UFC 285. Essa vitória veio após uma pausa de três anos para Jones, muitos dos quais foram gastos com Ngannou pressionando publicamente por uma oportunidade de lutar contra Jones em um confronto de pesos pesados ​​​​de grande sucesso que acabou sendo adiado devido a uma disputa financeira entre Jones e o UFC.

Ngannou disse ao MMA Fighting no episódio desta terça-feira do A Hora do MMA esse boxe continua sendo sua principal prioridade enquanto o PFL trabalha em sua temporada de 2023 já em andamento.

“O PFL vai pagar para esse cara treinar para uma luta de boxe que pode nem acontecer e que eles podem nem estar envolvidos. Como isso faz sentido?” Branco disse. “Não faz sentido para mim. Anthony Joshua chamou de luta de truques esta semana. Quando questionado sobre essa luta, ele disse: ‘Estou focado em lutar contra os melhores caras do mundo. Não estou interessado em uma luta de truques agora. E esse é um dos grandes problemas do boxe agora, é tudo sobre essas lutas do tipo enigmático, e isso não é o que eu faço aqui. Não é o que eu faço.

“Francis poderia ter feito um acordo aqui. Caçador [Campbell] jogou a pia da cozinha naquele cara. Hunter foi a mais jantares com Francis Ngannou e fez tudo ao seu alcance para tentar terminar essa luta, e Francis apenas pensa que está em uma posição em que tem algum Conor McGregor [vs. Floyd] Mayweather luta em suas mãos, o que ele não faz. Essa luta foi um tipo de negócio único na vida – uma luta que eu não estava muito interessado, mas no final do dia tornou-se tão grande, os caras certos, na hora certa, no lugar certo, o os fãs queriam, então nós fizemos e fizemos. Caras de MMA contra boxeadores não faz o menor sentido para mim, mas sei que ele acha que há todo esse dinheiro nisso. Discordo.”

Após a finalização do novo contrato de Ngannou, o CEO da PFL, Peter Murray, chamou-a de parceria “transformadora” que representou “o negócio mais lucrativo” no MMA. Murray prometeu que o PFL adotará uma abordagem sem intervenção para os gols de Ngannou no boxe e se recusou a descartar a contratação de outros agentes livres de alto nível para trazer para o PFL a oposição de Ngannou.

No final das contas, White desejou sorte a Murray e aos demais dirigentes do PFL, mas indicou que não tem muita fé no final da promoção. Ao fazer isso, o chefe do UFC mencionou vários rumores não confirmados que ouviu sobre os negócios do PFL.

“O que eles estão fazendo não faz sentido para mim, sua estratégia de negócios”, disse White. “Ouvi dizer que eles estão levantando dinheiro agora – $ 283 milhões, $ 300 milhões, não sei qual é o número – do Oriente Médio, e fiz muitos negócios no Oriente Médio. Esses caras são afiados. Quem diabos daria a eles $ 280 milhões, porque ouvi dizer que eles estão comprando o Bellator, certo? Então você é uma organização que está gastando dinheiro, não tem audiência e não vende ingressos, e vai levantar $ 280 milhões para comprar uma empresa que está gastando dinheiro, não vende ingressos e não tem audiência? Parece absolutamente genial para mim.

“Eu sei como essa história termina. Entendo o que Francisco está fazendo. Desejo ao PFL toda a sorte do mundo. Desejo a ele toda a sorte do mundo. Não é apenas o que fazemos aqui.