Dana White elogia a longevidade de Matt Brown no UFC após nocaute brutal

Aos 42 anos, Matt Brown ainda está encontrando maneiras de vencer lutas e marcar nocautes no UFC.

O veterano meio-médio, que entrou na promoção em 2008 após aparecer no O ultimo lutador 7marcou um nocaute impressionante sobre Court McGee no UFC Charlotte na noite de sábado, que o empatou com Derrick Lewis pelo recorde de todos os tempos na história do UFC com 13 nocautes no total.

Nos últimos 15 anos, Brown tem sido um forte no UFC, conquistando uma série de vitórias memoráveis, enquanto muitos de seus contemporâneos falharam e deixaram a organização, ou até mesmo se aposentaram das competições muito mais jovens.

Quando se trata de Brown, o presidente do UFC, Dana White, tem uma ideia de por que o nativo de Ohio ainda é capaz de conviver com os melhores dos melhores, mesmo depois de admitir em inúmeras ocasiões que o tempo é o maior inimigo de qualquer lutador de ponta no esporte.

“Poder”, respondeu White quando questionado sobre o segredo do sucesso de longo prazo de Brown. “O cara tem o poder de acabar com a luta a qualquer momento. Essa é a virada de jogo.

“Se você pode sair e entrar no bolso e começar a negociar com outro cara, e você tem o tipo de poder que Matt Brown tem, e o queixo – é legal ver dois OGs irem lá e fazerem como eles fizeram . Ambos ótimos caras. Estou feliz por Matt.

Brown é uma raça rara – um dos poucos lutadores que conseguiram permanecer no UFC por mais de 10 anos.

White sabe que não existe uma fonte secreta da juventude que permita aos veteranos permanecerem relevantes em suas carreiras, mas ele elogia lutadores como Brown ou Jim Miller, o último dos quais detém o recorde de lutas (41) e vitórias (24) no UFC .

“Você tem ele, você tem Jim Miller, quero dizer, ainda há alguns caras por aí, todo mundo é diferente. [when it comes to longevity], “Branco disse. “Quando você diz como Matt [have such longevity]? O poder é a coisa para Matt. Jim Miller é resistência, durabilidade, seu jogo de finalização.

“Cada cara tem sua própria coisa, e para os caras mais jovens, seja qual for o seu – mas a coisa mais importante neste esporte é a durabilidade. Você é durável? Você não pode se machucar? Muitos desses caras continuam tendo lesões e lesões e, finalmente, você chega a um ponto [where it catches up to you].

“Fiz uma cirurgia no ombro há quatro anos. Nunca mais quero fazer uma cirurgia no ombro. Eu nem mesmo levanto pesos pesados.”

White disse que sempre fica surpreso com os lutadores que conseguem passar por lesões e cirurgias, mas continuam voltando para mais.

“Tenho muito respeito por esses caras que querem tanto permanecer no jogo que continuam passando por cirurgia após cirurgia após cirurgia”, disse White. “O quão forte mentalmente você tem que ser para permanecer neste esporte e continuar passando por diferentes cirurgias e todas essas coisas, depende da pessoa.

“Há muito mais coisas a serem consideradas na longevidade. Não é apenas uma resposta simples.”