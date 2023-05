Dana White elogia Mackenzie Dern por desempenho ‘inacreditável’ no UFC Vegas 73: ‘Ela veio em uma missão’

Dana White acredita que Mackenzie Dern parecia melhor do que nunca neste fim de semana.

Dern e Hill se enfrentaram na luta principal do UFC Vegas 73 no sábado, com Dern vencendo por decisão unânime. Originalmente programado para lutar no UFC Charlotte na semana anterior, o UFC adiou a luta depois que o evento principal original – uma luta feminina no peso galo entre Raquel Pennington e Irene Aldana – fracassou. E White não poderia estar mais feliz com a forma como tudo funcionou.

“Tão foda”, disse White sobre Dern na coletiva de imprensa pós-luta. “Estou tão feliz que é a luta que mudamos para o evento principal aqui esta noite. Deixe-me começar, em primeiro lugar, Mackenzie Dern parecia inacreditável esta noite. Tão agressivo. Não sei o que vocês acharam, mas achei que essa seria uma daquelas lutas em que Angela Hill apareceu, em pé, tentou levar para ela, e Mackenzie faria tudo ao seu alcance para tentar e levá-la ao chão e submetê-la. Ver a trocação do Mackenzie, os socos, as joelhadas, machucando mesmo a Angela Hill, que é dura pra caramba.

“Depois, por outro lado, Angela Hill, que é tão dura e resistente, entrando nessas posições, armlock duas vezes, ficou de fora, leva aquela joelhada grande, depois é derrubada e ainda tem condições de ficar fora das finalizações . Foi uma luta foda. Foi um evento principal tão bom quanto você poderia esperar.

Sem surpresa, a luta levou para casa o prêmio de Luta da Noite, com Dern e Hill ganhando $ 50.000 extras por seus problemas. Mas apesar de quão “fodona” a luta foi, não foi particularmente acirrada. Dern dominou a ação, machucando Hill nos pés várias vezes e passando por cima de Hill no chão, repetidamente montando e montando nas costas e martelando “Overkill” com ground and pound desagradável. No final, Dern tomou uma decisão ampla, com um juiz dando a ela três rounds de 10-8 e os outros dois dando a ela dois rounds de 10-8, sem dúvida seu melhor desempenho no octógono.

Depois, o ex-campeão mundial de Jiu-Jitsu convocou uma luta com a ex-bicampeã Rose Namajunas – e embora White não tenha se comprometido com o confronto, ele disse que Dern terá uma grande oportunidade após essa apresentação.

“É uma luta divertida também”, disse White sobre a frase de destaque de Dern sobre Namajunas. “Acho que o Mackenzie está em uma posição muito boa depois da apresentação desta noite. Ela nunca pareceu tão maldosa quanto esta noite. Ela saiu em uma missão. Ela parecia estar em ótima forma, lutou muito por cinco rounds, a trocação foi certeira, machucou Angela Hill várias vezes na trocação e caiu por cima dela no chão. Além de conseguir um nocaute ou uma finalização, ela não poderia ter tido um desempenho melhor do que esta noite, então acho que tudo é possível para ela.”

A vitória levou Dern a 8-3 no UFC e marcou seu quinto bônus de desempenho. O lutador brasileiro-americano de 30 anos é atualmente o 9º peso-palha do MMA Fighting Global Rankings.