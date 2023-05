Dana White: Johnny Walker ‘não impressionou ninguém’ no UFC Charlotte

Johnny Walker garantiu uma vitória sobre Anthony Smith no evento co-principal do UFC Charlotte, mas não marcou muitos pontos de estilo com o presidente do UFC, Dana White.

Apesar de um desempenho amplamente dominante, incluindo dois knockdowns, o meio-pesado brasileiro nunca tentou matar, mesmo quando Smith parecia gravemente comprometido.

Walker disse mais tarde que não queria uma finalização rápida e, em vez disso, esperava mais tempo e experiência na jaula. Isso não deixou a melhor impressão em White.

“Walker realmente não impressionou ninguém esta noite, mas ele venceu”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Charlotte. “Ele foi colocado no evento co-principal para brilhar esta noite. Ele tirou um ‘W’, então acho que isso é bom.”

White elogiou a resistência de Smith, o que certamente desempenhou um papel na decisão de Walker de não se esforçar demais. Walker permitiu que Smith ficasse por perto até a buzina final, mesmo depois que Smith absorveu vários chutes nas pernas que o deixaram cambaleando e ficando em terreno instável no final.

“Obviamente ele está lá com um cara durão e muito forte e um cara perigoso em Smith,” disse White. “Mas Smith caiu, se machucou no primeiro round, e então sua perna foi embora, e Johnny nunca foi para a finalização. Nunca tentou terminar a luta. Apenas tentei lutar com segurança e obter a vitória.

A decisão unânime ampliou a sequência de vitórias de Walker para três, e agora ele pode adicionar um ex-desafiante ao título em seu currículo.

Quanto ao veterano testado em batalha e ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​do UFC, Smith tirou as luvas na gaiola após o fim da luta, o que geralmente é um sinal de que um lutador está se preparando para encerrar sua carreira.

No final das contas, Smith nunca largou as luvas e acabou deixando o octógono, então ele não tomou nenhuma decisão sobre sua carreira ainda, mas até White pensou que um anúncio de aposentadoria poderia ser feito.

“Achei que ele também iria se aposentar”, disse White. “Acho que depois da luta ele disse para algumas pessoas nas costas que quer pensar sobre isso.

“Ele sempre vem para lutar. Ele foi preso, se machucou e fez o que faz. Ele resiste. Parecia que faltavam alguns chutes para terminar. Se Johnny Walker tivesse colocado pressão sobre ele, ele provavelmente poderia ter finalizado”.

No geral, Smith perdeu duas lutas consecutivas com uma sequência de 3-4 em suas últimas sete aparições no octógono.