Dana White planeja ir para baixo com Tom Brady em Las Vegas após a compra dos Raiders

Prepare-se, cidade do pecado… Dana White ordenou TMZ Sports ele está planejando namorar com Tom Brady muito mais em Las Vegas agora que o ex-astro da NFL está na fila para ser co-proprietário dos Raiders !!!

O chefão do UFC parecia emocionado com a ideia de tudo isso também … dizendo que até pagará os cheques quando os dois estiverem juntos em jantares !!

Claro, Brady ainda não é um chefe dos Raiders… Mark Davis ter concordou com um acordo para propriedade minoritária na franquia da NFL, a liga ainda exige que pelo menos 24 de seus outros proprietários dêem seu selo de aprovação antes que tudo seja aprovado.

Mas, isso parece nada mais do que uma formalidade neste ponto … que tem bombeado Dana.

Se você ainda não sabia, os dois são amigos há anos – Brady na verdade é dono de um pequeno pedaço do UFC – e White deixou claro que a amizade deles está prestes a ficar muito mais divertida.

Quanto a como ele vê as coisas indo com os Raiders uma vez que Brady tenha oficialmente sua participação no jogo, White nos disse que não tem dúvidas de que Vegas se beneficiará muito.