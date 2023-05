Dana White reage à atuação de Kron Gracie no UFC 288: ‘Foi como sair de uma cápsula do tempo em 1995’

Kron Gracie não teve uma boa noite no UFC 288, e seus dias podem estar contados na organização após uma apresentação fraca na luta contra Charles Jourdain.

Depois de quase quatro anos afastado, Gracie voltou na noite de sábado. Mas parece que ele não aprendeu muito durante o hiato, porque o altamente elogiado faixa-preta de jiu-jitsu brasileiro parecia inepto ao ficar em pé com Jourdain durante a luta de três rounds. Quando se tratava de seu ataque, Gracie puxou para a guarda várias vezes na tentativa de atrair Jourdain para as trocas de luta, mas mesmo esses foram momentos fugazes de sucesso.

Gracie acabou perdendo por decisão unânime para Jourdain, sua segunda derrota consecutiva depois de cair para Cub Swanson em sua última aparição no UFC em 2019.

Após o evento, o presidente do UFC, Dana White, reagiu ao desempenho de Gracie, indicando que parecia que Gracie estava tentando imitar seu tio Royce Gracie, que dominou os primeiros card do UFC usando apenas seu jiu-jitsu brasileiro – e não muito mais.

“Gosto muito do Kron, e ele é um bom garoto”, disse White na entrevista coletiva pós-luta do UFC 288. “Ele veio muito limitado esta noite. Muito limitado.

“Foi como sair de uma cápsula do tempo em 1995. É difícil tentar vencer uma luta hoje em dia.”

Apesar das repetidas tentativas de arrastar a luta para o seu mundo no chão, Gracie lutou até para avançar de posição depois de agarrar Jourdain e cair na tela.

Jourdain foi inteligente o suficiente defensivamente para evitar qualquer tentativa de finalização, e ele foi capaz de se livrar para se levantar cada vez que Gracie tentava desesperadamente arrastá-lo para o tatame.

Enquanto evitava ser nocauteado em pé, Gracie lutou para fazer quase tudo nas trocações com Jourdain, que provavelmente evitou ficar muito agressivo apenas para impedir qualquer tentativa de queda.

Ao todo, Gracie absorveu muitos castigos nos pés ao longo de três rounds e simplesmente não teve respostas quando os momentos fugazes passados ​​no chão não produziram resultados positivos.

“O garoto tem muito coração”, disse White sobre Gracie. “Ele tem um bom queixo, eu gosto dele e não quero estragar seu desempenho, mas esse foi um plano de jogo difícil.”

Resta saber se Gracie terá mais uma oportunidade no UFC após a derrota para Jourdain no sábado. No geral, Gracie agora ostenta um recorde de 5-2 no MMA, com uma vitória em sua estreia no octógono, seguida de duas derrotas consecutivas, incluindo sua luta com Jourdain no UFC 288.