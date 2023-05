Dana White reage a Conor McGregor enfrentando Mike Perry enquanto segura o título do BKFC

Dana White ficou tão surpreso quanto o resto do mundo do MMA ao ver a participação especial de Conor McGregor no BKFC 41.

McGregor fez uma aparição improvisada no ringue de boxe no último sábado, quando enfrentou Mike Perry após a vitória de Perry por nocaute técnico no segundo round sobre Luke Rockhold no evento principal do BKFC 41. O ex-campeão de duas divisões do UFC estava presente no evento, fez-se uma presença marcante durante a noite e até pendurou o cinturão do campeonato BKFC sobre o ombro para o confronto com Perry.

White reagiu à cena na quinta-feira no podcast My Mom’s Basement.

“Acho que o Conor saiu e se divertiu, e se deixou levar pelo momento”, disse o presidente do UFC. “E, você sabe, o cara [Perry] chamou-o para o ringue, e, você sabe, ele fez isso. eu também vi [McGregor] batendo uma garrafa de Proper 12. Tenho certeza de que provavelmente teve algo a ver com isso também.

“Mas olha, cara, no final das contas, o Conor já fez muito aqui, ganhou muito dinheiro, o cara está se divertindo. E, você sabe, está tudo bem.

Questionado se o visual de sua maior estrela promovendo uma marca rival o frustrava, White rejeitou a ideia.

“De jeito nenhum”, disse ele. “Nem um pouco.”

McGregor, 34, falou muito bem do BKFC e do esporte do boxe sem luvas após sua aparição no sábado à noite. “The Notorious” brincou que um dia ele pode entrar no ringue de boxe de verdade e deu a si mesmo o novo apelido de “pata nua e fatiada”.

Por enquanto, porém, McGregor tem outros negócios a tratar. O irlandês estrela como treinador ao lado de Michael Chandler em O lutador final 31que estreia em 30 de maio. Após o término da temporada, os dois rivais devem lutar em algum momento de 2023.

White disse que ainda não há cronograma para a luta, mas espera definir uma data em breve.

“Na verdade, vi uma foto de Conor hoje em que ele parecia mais magro, como se estivesse começando a perder peso”, disse White. “Veremos. Esse cara está passando por muita merda com seu corpo depois de quebrar a tíbia. Acredite em mim, assim que pudermos fazer isso, faremos isso.