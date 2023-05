Dana White se irrita com comentários de Aljamain Sterling: ‘Como não estou dando crédito a ele? Ridículo’

Dana White e Aljamain Sterling simplesmente não conseguem entrar na mesma página.

O presidente do UFC deu uma resposta animada na terça-feira quando questionado sobre os últimos comentários de Sterling sobre a saga do UFC 292.

“Não sou eu que saio e falo ‘Se meu corpo aguentar’, quando estou promovendo uma luta. Se você não está saudável, não aceite a luta”, disse White ao FanSided.

“Vamos ter outra pessoa lutando, vamos fazer outra pessoa pelo título interino. Não diga que vai sair para brigar e depois comece a dizer coisas como: ‘Se meu [body holds up].’ Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Assim que eu estava na coletiva de imprensa, me perguntaram: ‘Aljamain Sterling realmente vai lutar ou não?’ É isso que você quer que os fãs pensem? Como é que eu não estou dando crédito a ele?

White inicialmente criticou Sterling no sábado passado na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73, depois que o UFC anunciou a próxima defesa do título peso-galo de Sterling em 19 de agosto contra Sean O’Malley sem que o campeão tivesse assinado totalmente para a luta. Sterling, que acabou de defender seu cinturão no início deste mês em uma batalha de cinco rounds contra Henry Cejudo, acabou aceitando a data contra O’Malley, mas reiterou que estava lidando com lesões persistentes da luta de Cejudo e precisava ver como seu corpo aguentava. com o retorno rápido. O UFC 292 será a quarta luta pelo título de Sterling em um período de 16 meses.

Na coletiva de imprensa de sábado, White sugeriu que Sterling “é um daqueles caras que não consegue sair do seu próprio caminho”. Esses comentários atraíram uma forte repreensão de Sterling, que se perguntou abertamente em seu podcast Os recados semanais por que ele não conseguiu o respeito de White.

“Você me colocou nessa situação e faz parecer que quer que eu seja o cara mau, diga-me a portas fechadas”, disse Sterling. “Eu vou interpretar o personagem, mas me coloque na brincadeira. Mas não quando você vai continuar fazendo essas coisas, me fazendo parecer um idiota. Tipo, não, mano, você não vai continuar fazendo isso comigo, cachorro. Dê o fora daqui. Dana, saia daqui com isso. Já fiz tudo que o UFC me pediu — dois bíceps parcialmente rompidos, passei por dois camps assim, lutei neles, venci o Petr Yan, ex-campeão; venceu TJ Dillashaw, ex-campeão.

“Então você tem Henry Cejudo, ‘o maior atleta de combate de todos os tempos’ – eu venci esse cara, também com um tendão do bíceps parcialmente rompido. Eu tenho células-tronco. Todas as vezes que eles me pediram para lutar, coloquei minhas bolas na mesa e mostrei todas as vezes e venci. Em que momento eu ganho o crédito do UFC, do Tio Dana?

“O que mais você pode querer de um campeão que está na ativa, competindo, fazendo as coisas que você pede, promovendo a luta, e eu aqui na rua trabalhando?” Sterling continuou. “Minha coisa com Dana é, porra, cachorro, por que você não pode dar crédito onde o crédito é devido? Mesmo que você ache que não posso sair do meu jeito – o que, não há contexto por trás disso, porque eu literalmente fiz tudo o que você pediu.

“Por que é tão difícil para o Dana dizer: ‘Com certeza, a luta acabou, falamos com ele, esse garoto sempre aparece nas lutas, sempre bate o peso, sempre faz as coisas da mídia, sabemos que ele vai aparecer . Sim, ele lutou há apenas duas semanas, está um pouco machucado, mas nos deu sua palavra de que vai aparecer para essa luta, o garoto é um assassino, o garoto é um garanhão.’”

Sterling venceu nove lutas consecutivas, a maior de todos os tempos para um peso-galo do UFC. Ele também detém o recorde de mais vitórias consecutivas na história do peso-galo do UFC e o maior número de defesas consecutivas de título do peso-galo. Com uma vitória sobre O’Malley, Sterling reivindicará a posse exclusiva do maior número de defesas de título na história do peso-galo do UFC.

Em resposta a Sterling na terça-feira, White descartou a ideia de que falhou em dar crédito ao campeão de sua promoção e novamente repetiu seus pontos na pressão de sábado.

“Era uma tarde de sábado, eu estava em casa malhando, cuidando da minha vida quando meu telefone começou a explodir e Henry Cejudo está me ligando, dizendo: ‘Vou lutar. Eu vou lutar’”, disse White. “Eu fico tipo, ‘Por quê? Aljo está fora? Ele é como, ‘Sim, ele já está dando desculpas, dizendo se seu corpo aguenta e essas outras coisas. Apenas me dê a luta, vamos lutar pelo interino, blá, blá, blá, blá, blá.’ Então eu entrei na coletiva de imprensa e uma das primeiras perguntas que me fizeram foi: ‘Aljamain ainda está lutando?’

“Como não estou dando crédito a ele? Ridículo.”