Dana White: ‘Se Tyson Fury realmente quer lutar contra Jon Jones no UFC, eu farei acontecer’

Dana White dá as boas-vindas a Tyson Fury ao mundo do UFC de braços abertos.

Fury, o atual campeão peso-pesado do WBC e ex-rei indiscutível da divisão, esteve envolvido em uma acalorada briga online com o campeão peso-pesado do UFC, Jon Jones, nas últimas semanas. A rivalidade foi iniciada por Fury respondendo ao podcaster e comentarista do UFC Joe Rogan, afirmando que Jones faria um trabalho rápido com Fury em um ambiente não sancionado, o que levou Fury a chamar Rogan de “pequeno p **** e afirmar com confiança que ele poderia derrotar Jones. .

Jones revidou e as duas estrelas dos esportes de combate estão trocando tiros desde então, então era apenas uma questão de tempo até que o presidente do UFC, Dana White, avaliasse a situação. Falando ao BroBible, White apoiou seu lutador enquanto também discutia se esta poderia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro para todas as partes envolvidas.

“Jon Jones é o cara mais malvado do planeta”, disse White. “Não há debate, não há como negar. Não há debate. Eu não me importo com o que alguém diga, todo mundo pode tentar girar, muitas dessas coisas são clickbait, e você sabe como eu sou.

“Se Tyson Fury realmente quer lutar contra Jon Jones no UFC, eu farei isso acontecer. Aqui está minha coisa agora para Tyson Fury, ‘Tyson, se você está falando sério, me avise.’ Tyson e eu temos um bom relacionamento. Eu gosto de Tyson Fury.”

Fury tem sido um alvo popular das artes marciais mistas e ficou famoso ao enfrentar o então campeão peso-pesado do UFC e recente contratação do PFL, Francis Ngannou, após nocautear Dillian Whyte em Londres em abril de 2022. Os ex-campeões do UFC Stipe Miocic e Junior dos Santos têm também falou sobre querer enfrentar Fury, seja no ringue ou no cage.

Questionado sobre uma previsão sobre uma luta Fury vs. Jones, White simplesmente respondeu que a melhor maneira de resolver isso é apenas fazer acontecer.

“Vamos descobrir”, disse White. “Ouça, podemos conversar o quanto quisermos. Tyson pode falar, Jon Jones pode falar, eu posso falar, todos nós podemos falar. Vamos fazê-lo. Se Tyson está falando sério e quer fazer isso, eu tenho Floyd Mayweather para lutar. Pagamos a Floyd e conseguimos para Floyd o número que ele queria. Se Tyson Fury está falando sério e quer lutar contra Jon Jones no UFC, vamos começar a conversar.”