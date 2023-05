Dana White trabalhando com Adam Sandler para desenvolver nova comédia do UFC

O UFC tem planos para um novo documentário de bastidores, bem como uma comédia em desenvolvimento com Adam Sandler centrada no trabalho na promoção do MMA.

O presidente do UFC, Dana White, revelou a novidade durante uma aparição no O Show de Pat McAfee na quarta-feira, quando perguntado sobre o último documentário de Conor McGregor McGregor para sempre, que conquistou uma vaga no top 10 entre os programas mais assistidos da Netflix. De acordo com White, McGregor fez seu próprio contrato para esse documentário, mas o UFC está desenvolvendo uma série própria que deve estrear ainda este ano.

“Não é fácil simplesmente pegar um documentário e fazê-lo”, explicou White. “Mas estamos fechando um acordo agora com o Roku onde estamos filmando um documentário sobre os bastidores do UFC, que sairá ainda este ano. [It’s about] todo o negócio. Vocês verão todos os bastidores.”

Além desse documentário, White também divulgou notícias sobre trabalhar com Sandler para desenvolver uma comédia baseada no UFC. Embora ele não tenha entrado em muitos detalhes, parece provável que Sandler esteja desenvolvendo um programa com script que poderia se transformar em uma sitcom, embora ainda não se saiba que tipo de projeto poderia ser.

“Estamos trabalhando nisso [documentary]também estamos trabalhando em um show agora com Adam Sandler que é uma comédia sobre trabalhar nos escritórios do UFC”, disse White.

A produtora de Sandler chamada Happy Madison produziu dezenas de filmes e séries de televisão ao longo dos anos, incluindo muitos de seus próprios projetos, bem como programas como Os Goldbergs e Regras de noivado.

Happy Madison também ajudou a produzir o filme de 2012 Lá vem o boom estrelado por Kevin James, que também girava em torno do UFC, com a promoção até licenciando seu nome para uso durante a produção.

Sandler também é representado por William Morris Endeavor, que por acaso são os donos do UFC, então está tudo em família.

Além desses projetos, White tem muitos outros negócios de televisão em andamento além do que está acontecendo no UFC. Ele também é co-proprietário da Thrill One Sports and Entertainment, que é o conglomerado responsável por propriedades como a popular série de clipes de Rob Dyrdek na MTV chamada ridículo assim como a série de esportes radicais Nitro Circus, que ele provocou também deve ter um novo reality show.