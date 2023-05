D’Angelo Russell segunda tentativa malsucedida de promover bebida energética

D’Angelo Russell fez outra tentativa malsucedida de exibir discretamente sua bebida Coco5 e promover sua parceria durante uma coletiva de imprensa pós-jogo.

Depois de Lakers‘ vitória sobre o guerreiros no jogo 6, garantindo sua vaga no Finais da Conferência OesteRussell, de 27 anos, mais uma vez chegou à coletiva de imprensa com a esperança de promover Coco5, uma nova bebida esportiva.

No entanto, antes que as perguntas pudessem começar, o porta-voz do Lakers prontamente se aproximou do pódio e rapidamente confiscou a bebida, já que Gatorade é o patrocinador oficial de bebidas esportivas da NBA.

“Não é um dos nossos parceiros”, disse o porta-voz. “Mas é meu parceiro”, respondeu Russell.

Em meio a risadas dos membros da mídia presentes, Russell expressou sua decepção, balançando a cabeça e lançando um olhar de desaprovação ao porta-voz antes de prosseguir com a coletiva de imprensa.

No final da sessão, ele mencionou “Coco5” mais uma vez, provocando uma resposta sincera do porta-voz do Lakers, que disse: “vamos lá”.

Em uma tentativa anterior em abril, Russel havia resistido mais quando a equipe tentou impedi-lo de promover sua marca parceira.

“Você vai ter que me multar. Coco5”, disse Russell antes de finalmente entregar a bebida quando a mulher rapidamente a levou embora.

O vídeo que captura esta segunda tentativa promocional já obteve 3,1 milhões de visualizações, ampliando ainda mais a promoção gerada por Russell.

Coco5, propriedade de James Reynoldso fundador da Loop Capital Markets, conta com Russell entre seus sócios, junto com Devin Booker dos Sóis, Derrick Rose dos Knicks, Charles Barkley, e outros. Até o momento, a liga não anunciou nenhuma multa pelo endosso de Russell a um parceiro que não seja da NBA.