Dani Alves está mais magro e emaciado na prisão

Daniel Alves está na prisão de Brians 2 enquanto o julgamento por seu suposto estupro em dezembro passado em uma conhecida boate de Barcelona está ocorrendo.

O programa ‘Fiesta’ conversou com um companheiro de prisão do jogador brasileiro que deu detalhes sobre o dia-a-dia do jogador nas instalações do presídio catalão.

Este testemunho, segundo o programa Telecinco, partilha a vida atual de Daniel Alves. “Ele está lá perdido e todo mundo fala ‘ai Alves’, ‘ai Alves’. “, disse ele, afirmando que sua situação na prisão não é fácil.

A aparência física e o estado de espírito de Alves não estão no seu melhor depois de sua prisão. “Ele está mais magro, mais emaciado. Às vezes parece triste”, explicou. Por outro lado, o depoimento consultado pelo ‘Fiesta’ afirmou que “às vezes” o jogador tem “privilégios” durante sua permanência na prisão.

A versão que Alves conta na prisão

O jogador, como comentou este ex-prisioneiro, insiste para o resto dos prisioneiros que é inocente. “Ele diz que foi tudo consensual, que estava tudo bem. Uma noite de festa”, comentou.

Nesse sentido, alves‘ o discurso é o mesmo de sua última versão no tribunal, garantindo que não houve estupro e que inicialmente ele o escondeu para não revelar sua infidelidade.

Daniel Alves só atua no futebol

A fonte também afirmou que o brasileiro tem uma rotina sem excesso de atividades na prisão. “Ele não sai. Só sai para o poliesportivo quando joga contra outra unidade. Se não, ele fica lá no módulo ou vai para a enfermaria, onde fica a TV, para assistir”, ele explicou.