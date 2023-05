Dani Alves tenta usar os filhos para sair da cadeia

Fjogador de futebol do Worms Daniel Alves permanece atrás das grades em Barcelona, ​​onde é considerado um risco de fuga enquanto aguarda julgamento por um suposto estupro.

A defesa do brasileiro voltou a pedir fiança, agora tentando usar os filhos como alavanca.

alves‘ os advogados argumentam que ele não deixaria a cidade de jeito nenhum, visto que seus filhos adolescentes frequentam a escola em Barcelona.

A ex-estrela Blaugrana pediu fiança novamente em 20 de abril, depois de dar ao juiz mais uma versão do que aconteceu naquela noite na boate ‘Sutton’.

O réu agora insiste que houve consensual com a suposta vítima. Enquanto isso, seus advogados disseram que é “impensável” que ele tentaria deixar o Barcelona se fosse liberado da prisão, pois não quer desonrar sua família.

Alves quer se defender

Os advogados do internacional brasileiro argumentam em seu recurso que o risco de seu cliente fugir do país é “inexistente”, uma vez que as provas do caso fornecem uma “perspectiva sólida” para a defesa.

“Daniel Alves é capaz e está disposto a se defender e não fugirá da acusação”, afirma o apelo.

Para evitar o risco de fuga, alves‘, os advogados destacam que ele tem um “projeto de vida” em Barcelona, ​​onde sempre desejou que seus filhos recebessem uma educação universitária.

Portanto, ele os registrou na Espanha, onde seu filho mais velho fará o último ano do ensino médio.

Nenhum processo de divórcio arquivado

O recurso também refuta os argumentos do Ministério Público, que argumenta que o risco de fuga de Alves aumentou depois que sua esposa, a modelo Joana Sanzanunciou no mês passado através das redes sociais sua intenção de se separar dele após oito anos de casamento.

Para tanto, os advogados forneceram ao Tribunal de Barcelona uma captura de tela dos arquivos legais do jogador, que não contém nenhum processo de divórcio movido por sua esposa.