Daniel Day-Lewis parece muito diferente depois de ser visto pela primeira vez em anos: Onde ele esteve?

Rator exclusivo Daniel Day-Lewis foi fotografado em público pela primeira vez em quatro anos no início desta semana e os fãs ficaram perplexos com o que aconteceu com ele.

Ele estava falando em um telefone flip enquanto usava um agasalho azul e tinha o cabelo muito mais comprido sob um boné de beisebol do que as pessoas se lembram dele.

O homem de 66 anos também foi flagrado na sexta-feira quando saiu para passear na área de West Village, em Nova York, com sua esposa, Rebeca Miller.

Day-Lewis é conhecido por seu método de atuação, o que significa que ele se esforçou muito para retratar seus personagens, mal quebrando o personagem, mesmo em sua vida pessoal.

Aposentadoria de Day-Lewis

Ele anunciou sua aposentadoria da atuação em 2017 e, desde então, raramente é visto pelo público.

“Ainda não descobri”, disse ele à revista W cinco meses depois. “Preciso acreditar no valor do que estou fazendo. O trabalho pode parecer vital. Até irresistível. E se o público acreditar, isso deveria ser bom o suficiente para mim. Mas, ultimamente, não é.”

Day-Lewis explicou: “Toda a minha vida, eu falei sobre como deveria parar de agir, e não sei por que foi diferente desta vez.

“Mas o impulso de desistir se enraizou em mim e se tornou uma compulsão”, continuou ele. “Era algo que eu tinha que fazer.”

Não foi nenhuma surpresa quando Day-Lewis parou de atuar em 2017, pois fez uma longa pausa depois de terminar de filmar ‘Lincoln’ em 2012. Muitos se perguntaram se esse era o fim, mas ele voltou brevemente.

Em 1997, ele se afastou de Hollywood para dedicar-se à sapataria em Florença, na Itália, até 2000.

Day-Lewis é mais conhecido por muitos papéis premiados, incluindo “There Will Be Blood” e “The Boxer”.