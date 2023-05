Daniel Day-Lewis surge após anos aposentado, parecendo super tranquilo

Daniel Day-Lewis não faz nada pela metade, e isso inclui abandonar Hollywood … porque o aclamado ator não poderia parecer mais relaxado do que nas ruas de Nova York.

Em um avistamento extremamente raro, o ator recluso saiu na sexta-feira com sua esposa Rebeca Miller … de mãos dadas enquanto passeavam pelo West Village de Manhattan.

DDL é a imagem do frio em um boné e suores, 6 anos depois de se aposentar de fazer filmes.

Ele também estava usando um agasalho na quinta-feira enquanto estava na Big Apple, e obviamente decidiu deixar seus cabelos crescerem enquanto estava longe dos holofotes. A verdade é que Daniel tem uma notável semelhança hoje em dia com seu personagem de “O Último dos Moicanos”.

O tricampeão do Oscar anunciou sua afaste-se da atuação meses antes do lançamento do filme, agradecendo seus fãs e colaboradores ao longo dos anos.