Danny Masterson é considerado culpado em novo julgamento por estupro

O ator de “That ’70s Show” recebeu o veredicto de culpado na quarta-feira no centro de Los Angeles. Ele estava enfrentando mais de 40 anos por 3 acusações de estupro, mas não está claro como isso vai mudar com apenas 2 deles agora em jogo.

Ele foi flagrado saindo do tribunal após a declaração com um grande sorriso no rosto com sua esposa, Bijou Phillips.