Darby Allin, estrela da AEW, diz que escalará o Monte Everest no próximo ano

Darby Allin está levando sua reputação de temerário a novos patamares – a estrela da AEW conta TMZ Sports ele planeja escalar o Monte Everest, o pico mais alto do mundo, no próximo ano… um dos feitos mais exigentes física e mentalmente conhecidos pelo homem!

Claro, a 29.035 pés acima do nível do mar, o Everest, localizado no Nepal e no Tibete, é uma das montanhas mais implacáveis ​​e difíceis de escalar. Na verdade, centenas de alpinistas morreram tentando chegar ao topo do pico.