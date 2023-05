Dasa Anuncia Ampliação de Vagas de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos Disponíveis

A renomada empresa de saúde Dasa anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em todo o país. Com uma sólida reputação na área da saúde, a companhia oferece oportunidades para profissionais qualificados que desejam fazer parte de uma equipe dedicada ao bem-estar e à excelência no atendimento ao paciente. Além disso, a empresa oferece uma série de benefícios atrativos para seus colaboradores.

Dasa abre vagas de emprego pelo país

A Dasa destaca-se por valorizar e investir no desenvolvimento de sua equipe, oferecendo benefícios que vão além do salário competitivo. Entre os benefícios disponíveis para os colaboradores da empresa, destacam-se:

Plano de saúde abrangente, com cobertura para o colaborador e dependentes.







Vale-refeição ou vale-alimentação para auxiliar nas despesas diárias.







Vale-transporte para facilitar o deslocamento até o local de trabalho.







Programas de treinamento e capacitação para o desenvolvimento profissional.







Oportunidades de crescimento e plano de carreira dentro da empresa.







Ambiente de trabalho colaborativo e equilibrado.







Incentivo à qualidade de vida e programas de bem-estar para os funcionários.







Flexibilidade de horários e opções de trabalho remoto, quando aplicável.







Participação nos lucros e resultados da empresa.







Convênios com instituições de ensino e descontos em cursos e graduações.







Auxílio-creche para os colaboradores com filhos pequenos.







Seguro de vida em grupo para garantir a segurança dos funcionários.







Programas de reconhecimento e premiações por desempenho excepcional.

A empresa está divulgando um amplo leque de oportunidades em diversas áreas. Confira algumas das vagas disponíveis:

Técnico em Enfermagem – São Paulo/SP







Assistente Administrativo – Rio de Janeiro/RJ







Analista de Recursos Humanos – Belo Horizonte/MG







Farmacêutico Bioquímico – Brasília/DF







Técnico em Radiologia – Curitiba/PR







Enfermeiro Assistencial – Salvador/BA







Fisioterapeuta – Porto Alegre/RS







Biomédico – Recife/PE







Analista Financeiro – Fortaleza/CE







Recepcionista – Campinas/SP







Auxiliar de Laboratório – Florianópolis/SC







Médico Cardiologista – Goiânia/GO







Psicólogo Clínico – Manaus/AM







Nutricionista – Vitória/ES.

Veja também: Qualicorp abre vagas de emprego em várias regiões brasileiras

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Dasa, os interessados devem acessar o portal 123empregos e realizar o cadastro completo, incluindo informações pessoais, experiência profissional e currículo atualizado. É importante ressaltar que cada vaga possui requisitos específicos, portanto, os candidatos devem verificar os requisitos mínimos para cada posição antes de se candidatarem.

Sobre a empresa

A Dasa é uma das maiores empresas de saúde do Brasil, com presença em todo o território nacional. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é reconhecida pela qualidade de seus serviços e pela inovação constante na área da medicina diagnóstica. A companhia conta com uma ampla rede de laboratórios, clínicas e hospitais, oferecendo um portfólio completo de exames, diagnósticos e tratamentos médicos.

A empresa valoriza a excelência em todas as suas atividades, investindo em tecnologia de ponta e em profissionais altamente qualificados. Além disso, busca promover um ambiente de trabalho acolhedor e colaborativo, estimulando o crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.



Você também pode gostar: