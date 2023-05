Data de Pagamento do Auxílio Gás e Quem Tem Direito a Recebê-lo em Maio

O Auxílio Gás é um benefício pago pelo Governo Federal para milhares de famílias brasileiras, a fim de custear o gás de cozinha. O programa foi renovado em 2023 pelo novo governo, que já realizou os repasses de duas parcelas aos inscritos.

A última parcela foi paga em abril. Assim, como o benefício é pago a cada dois meses, não haverá o repasse do Auxílio Gás este mês. No entanto, as novas datas de pagamento já estão disponíveis para consulta.

A seguir, entenda melhor sobre o pagamento do Auxílio Gás e entenda quem pode receber.

Quando será o próximo pagamento do Auxílio Gás?

O pagamento do Auxílio Gás é realizado seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família. No entanto, os beneficiários do programa poderão ter acesso aos recursos a cada dois meses. Como o último repasse ocorreu em abril, os próximos pagamentos serão em junho.

Para saber a data que cada família irá receber, é necessário seguir o último número do NIS (Número de Identificação Social). Assim, confira o calendário de pagamentos:

Final de NIS 1: 19 de junho

Final de NIS 2: 20 de junho

Final de NIS 3: 21 de junho

Final de NIS 4: 22 de junho

Final de NIS 5: 23 de junho

Final de NIS 6: 26 de junho

Final de NIS 7: 27 de junho

Final de NIS 8: 28 de junho

Final de NIS 9: 29 de junho

Final de NIS 0: 30 de junho

Qual será o valor do pagamento?

O valor do Auxílio Gás muda a cada mês de distribuição. Isso porque, para saber o valor a ser pago, é levado em consideração os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que mensalmente divulga o valor médio nacional do gás de cozinha dos últimos 6 meses.

No último pagamento, que ocorreu em abril, os beneficiários receberam a parcela de R$ 110. Em junho, os beneficiários receberão o valor equivalente a 100% da média nacional, que será divulgada até o décimo dia útil do mês.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

Para ter direito ao Auxílio Gás, a família precisa se enquadrar nas regras de concessão. Em suma, é necessário ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660). Além disso, beneficiários de programas de transferência de renda das três esferas do governo também têm direito.

As famílias que possuem como membro familiar beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também podem receber o Auxílio Gás.

Ademais, para selecionar os beneficiários, o Governo Federal conta com uma lista de prioridades. Confira a seguir:



CadÚnico atualizado nos últimos 24 meses; Menor renda per capita (por pessoa); Família com maior quantidade de membros; Beneficiários do programa Bolsa Família.

Vale lembrar que não é necessário realizar nenhum cadastro específico para receber o benefício. Isso porque apenas a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único) já permite que o governo tenha acesso aos dados para concessão.

Dessa forma, periodicamente serão realizadas novas concessões e revisão dos beneficiários do Auxílio Gás, a fim de eleger as famílias de acordo com o orçamento da União.

Como se cadastrar no CadÚnico?

A primeira etapa para se cadastrar no CadÚnico é realizar o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único pelo seu celular. Através dele, é possível reunir informações básicas sobre os integrantes da sua família.

Esta etapa é opcional, mas pode agilizar o seu atendimento presencial. Assim, siga o passo a passo para se cadastrar:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.