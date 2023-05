Data de Pagamento do Bolsa Família com Valor Maior Revelada pela Caixa

O Governo Federal está seguindo nesta semana com mais uma rodada de pagamentos do programa Bolsa Família. Mas o fato é que boa parte dos usuários do benefício social já estão de olho nas próximas liberações. Nesta semana, o poder executivo divulgou mais alguns detalhes sobre os depósitos que serão realizados no mês de junho.

Para alguns dos usuários do programa social, os valores serão elevados. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a partir de junho começará a ser liberado o adicional de R$ 50 por filhos com idade entre sete e 18 anos. Além disso, o saldo também poderá ser pago para gestantes e lactantes.

Tal adicional é acumulativo, e poderá ser somado ao saldo regular de pagamentos. Imagine, por exemplo, uma família de duas pessoas em que a mulher esteja grávida. Neste caso, o Governo vai pagar o patamar mínimo de R$ 600 para esta família, mais os R$ 50 do adicional que será pago a partir do mês de junho, totalizando R$ 650.

Recentemente, uma comissão mista do Congresso Nacional aprovou a Medida Provisória (MP) que confirmou estas alterações. O texto original estabelecido pelo Governo Federal permitia que o adicional de R$ 50 fosse pago apenas para filhos com idade entre sete e 18 anos, e também as gestantes.

Durante a discussão entre os parlamentares, ficou decidido que as lactantes também precisariam receber o saldo adicional a partir de junho. Deputados e senadores consideraram que logo depois do nascimento do filho, as mães seguiriam precisando deste apoio maior em suas contas.

Contudo, vale ressaltar que a MP que discute as mudanças no Bolsa Família ainda precisa ser aprovada em plenário pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Calendário do Bolsa Família

Para junho, o Governo Federal também já divulgou o calendário oficial de pagamentos do benefício social. Segundo as informações oficiais, os repasses devem começar no dia 19 e seguir normalmente até o dia 30. Assim como nos meses anteriores, os repasses acontecem nos 10 últimos dias úteis do mês.



Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho(terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta-feira).

Quem poderá receber o Bolsa Família em junho?

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, as regras de entrada no programa Bolsa Família seguirão basicamente as mesmas no próximo mês de junho. Para ter direito ao benefício, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico.

Além disso, também é importante que o cidadão tenha uma renda per capita de até R$ 218. Mesmo as pessoas que cumprem todas as regras de entrada ainda não estão automaticamente garantidas no programa. Em todos os casos, é necessário aguardar pela seleção do Ministério do Desenvolvimento Social.

Qualquer cidadão pode verificar se foi selecionado para o programa sem precisar sair de casa. Basta consultar as informações contidas no sistema do app do Bolsa Família ou mesmo o do Caixa Tem. O indivíduo precisará entrar na sua conta para entender como está a sua situação.

As consultas referentes ao mês de junho, no entanto, ainda não estão disponíveis. Assim que os repasses de maio foram concluídos, o Governo vai reavaliar as contas de todos os usuários, e só depois vai divulgar os detalhes dos repasses do próximo mês.

Bolsa Família em maio

Neste mês de maio, a Caixa Econômica Federal segue realizando os seus pagamentos regulares do Bolsa Família. Nesta sexta-feira (29), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7.