Data de Pagamento do Bolsa Família em Maio de 2023

Hoje, já são mais de 21 milhões de famílias que se beneficiam do Bolsa Família 2023. O programa do Governo possui pagamento mensal, que acontece normalmente nos últimos 10 dias de cada mês.

Então, o calendário de pagamento de maio do Bolsa Família já está disponível. Se você já possui o benefício, aproveita para conferir a data de saque de sua parcela. Porém, se ainda não tem, aproveite para ver o que é necessário e como solicitar o seu agora mesmo.

O que é o Bolsa Família 2023?

O Bolsa Família 2023 é um valor que o Governo Federal disponibiliza para famílias de baixa renda no Brasil. Assim, é uma forma de ajudar quem precisa, dando uma parcela mensal de R$600,00 para ajudar nas despesas da casa e da família.

Dessa maneira, o Governo faz com que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade possam ter uma segurança a mais até encontrarem uma solução financeira. Por isso, é sempre bom ficar de olho em quem pode solicitar esse auxílio, e se você tem direito a receber.

Além disso, você sabia que existem mais vantagens para quem recebe o benefício que não aparecem na mídia? Separamos um conteúdo com as 5 vantagens ocultas do Bolsa Família, que com certeza você não sabia quais são e podem ser muito úteis, confira.

Quem pode solicitar?

O auxílio funciona para famílias que estão em situação de vulnerabilidade e possuem baixa renda. Além disso, mães solteiras, gestantes, mães com crianças em idade escolar, todos que estejam dentro das regras para o programa.

Qual o valor do auxílio em 2023?

Atualmente, o valor do benefício é de R$600,00 por família. Porém, existe um adicional de R$150,00 para conjuntos familiares que tenham crianças abaixo de 6 anos, todas vacinadas e com frequência de pelo menos 60% em creches e escolas.

Calendário de pagamento em maio para o Bolsa Família 2023

Então, o calendário de maio para pagamento do Bolsa Família 2023 já está disponível, segundo o site do Ministério de Assistência Social. Para esta parcela, não haverá antecipação, e a liberação para saque começa no dia 18 de maio.

Porém, para quem ainda não sabe como funciona, o pagamento acontece de acordo com o último número do NIS do beneficiário responsável. Portanto, cheque seu cartão e veja quando poderá sacar seu auxílio em maio:

NIS Final 1 – 18/05/2023

– 18/05/2023 NIS Final 2 – 19/05/2023

– 19/05/2023 NIS Final 3 – 22/05/2023

– 22/05/2023 NIS Final 4 – 23/05/2023

– 23/05/2023 NIS Final 5 – 24/05/2023

– 24/05/2023 NIS Final 6 – 25/05/2023

– 25/05/2023 NIS Final 7 – 26/05/2023

– 26/05/2023 NIS Final 8 – 29/05/2023

– 29/05/2023 NIS Final 9 – 30/05/2023

– 30/05/2023 NIS Final 0 – 31/05/2023



Você também pode gostar:

Para saber qual seu NIS, basta olhar o último número de seu cartão do Bolsa Família 2023. Depois, volte até a lista e confira qual a data de acordo com esse dígito. Depois, é só aguardar o pagamento de abril e repetir o processo.

Como conseguir o Bolsa Família?

Para conseguir o Bolsa Família 2023 existe uma série de exigências que você deve cumprir antes de solicitar. Assim, para facilitar na hora de descobrir por onde começar, separamos uma lista para você entender como funciona:

Ter renda de até R$218,00 por pessoa da família;

Fazer o cadastro no CadÚnico (pelo aplicativo ou site);

As crianças dependentes precisam estar na escola;

Frequência escolar de 60% (crianças de 4 a 5 anos) e 75% (6 a 18 anos);

Gestantes precisam estar com acompanhamento pré-natal em dia;

Todas as crianças precisam estar vacinadas e com acompanhamento médico em dia;

Não é possível ter outros benefícios ativos.

Ainda, existem outros benefícios que você também pode solicitar além deste. Você já conhece o auxílio mãe solteira? Se ainda não sabe como funciona, não deixe de conferir mais conteúdos sobre o tema aqui no blog.

Perguntas frequentes

Ainda, separamos algumas perguntas frequentes sobre o Bolsa Família 2023 para ajudar você a entender melhor como funciona. Aproveite para conferir todos os tópicos e veja se você tem direito e como solicitar o seu agora mesmo.

Onde pedir o Bolsa Família 2023?

Para solicitar o seu benefício, você irá precisar realizar seu Cadastro Único, no site do Governo Federal. Este é um cadastro para que o Governo saiba quem são as famílias que precisam realmente de auxílio financeiro, e onde elas se encontram.

Além disso, os Centros de Assistência social de sua cidade também podem te ajudar a preencher o cadastro, caso tenha dificuldade. Basta solicitar uma assistência, preencher o formulário online e enviar os documentos necessários.

O que aconteceu com o Auxílio Brasil?

Depois da mudança de Governo em 2018, o Bolsa Família passou a se chamar Auxílio Brasil, e várias regras mudaram. Após a eleição em 2022 e posse do novo Presidente, o benefício volta a se chamar Bolsa Família 2023, e substitui o programa antigo.

Além disso, não foi só o nome que mudou. O valor para os beneficiários também aumentou, e passou a contemplar ainda mais famílias com mães solteiras e crianças em idade escolar, mas também vinculado ao Cadastro Único do Governo Federal.

Qual a renda mínima para receber o Bolsa Família?

A renda mínima para quem precisa receber o benefício do Bolsa Família 2023 é de R$218,00 por pessoa que componha a família, segundo o site do Senado Federal. Assim, se você possui 4 pessoas em casa, o máximo de renda para conseguir o auxílio é de R$872,00.

Então, para saber se você está dentro das exigências para o benefício, basta dividir o total que todo ganham juntos pela quantidade de pessoas em sua casa. Se o resultado for até R$218,00, você poderá solicitar o benefício para ajudar a complementar sua renda.

Ainda, se tiver crianças menores de 6 anos, também pode solicitar um adicionar para complementar o pagamento. Com a mudança no benefício, agora existe um adicional de R$150,00 para famílias que se enquadrem nessa condição.

Quanto tempo demora para sacar o Bolsa Família depois do cadastro?

Atualmente, ainda não existe um tempo específico para saque do Bolsa Família 2023 depois de se cadastrar. Afinal, o processo todo passa por uma análise, e você precisará esperar até que termine para saber se conseguiu o benefício ou não, e poder sacar sua parcela.

Ainda, se quiser saber mais sobre benefícios de trabalhadores e auxílios do governo, continue por aqui. Deixamos vários conteúdos para você não ficar de fora de nenhuma novidade sobre o assunto e saber quais são seus direitos, não deixe de conferir.