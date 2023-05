Data do Pagamento do 13º Salário do INSS em Maio de 2021

A cada dia, cresce a expectativa entre os beneficiários do INSS sobre o pagamento do 13º salário. Isso porque boa parte dos benefícios da previdência social recebem o pagamento extra anualmente.

Recentemente, diversas publicações afirmaram que o pagamento do 13º salário do INSS seria antecipado para maio para os beneficiários da previdência social. Mas será que essa informação é realmente verdadeira?

A seguir, veja mais detalhes sobre o pagamento do 13º salário do INSS e confira qual será a data oficial para liberação dos repasses.

13º do INSS será pago em maio?

Nos últimos dias, várias publicações em redes sociais informavam que o pagamento do 13º do INSS seria realizado em maio para os segurados do INSS. No entanto, essa informação não é verdadeira e se trata de uma fake news.

A verdade é que o Governo Federal ainda está incerto sobre a antecipação do benefício, ainda mais com os recentes investimentos nos programas de transferência de renda. Por isso, não há previsão de antecipação do pagamento.

Governo Federal está focando em atender os mais necessitados

Desde o início do ano, o foco do atual governo está em atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira. Assim, investiu em novas políticas para os maiores programas nacionais, como o Bolsa Família, atendendo os brasileiros que precisam de ajuda com mais urgência.

Entre as medidas adotadas que necessitaram de grande investimento do Governo Federal está a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 para todos os beneficiários, bem como o pagamento bônus para os inscritos.

Desde março, as famílias com crianças de até 6 anos de idade já estão recebendo o acréscimo de R$ 150 no benefício. Além disso, também haverá o pagamento extra de R$ 50 para gestantes e pessoas entre 7 e 18 anos incompletos a partir de junho, segundo o ministro Wellington Dias.

Estas decisões repercutem de maneira positiva entre os beneficiários do programa. Por outro lado, o governo precisará aumentar a arrecadação de impostos para manter os repasses à todas as famílias, o que pode repercutir de maneira negativa para outras pessoas.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

É importante mencionar que a previdência social garante o pagamento do 13º salário para os segurados que recebem algum benefício previdenciário. A seguir, confira a lista de benefícios que garante o pagamento extra no final do ano:

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Salário-maternidade;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.



Ademais, vale mencionar que o BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um programa assistencial do Governo Federal. Portanto, não garante o pagamento do décimo terceiro.

Quando o 13º do INSS será pago?

Como não há a expectativa de antecipação do 13º salário para beneficiários do INSS, o pagamento deverá ser realizado de acordo com o calendário de pagamentos, que prevê os repasses para o final do ano.

Os segurados poderão receber o salário extra em duas parcelas. Mas vale ressaltar que existem dois calendários de pagamentos para os repasses, que levam em consideração o último número do NIS do beneficiário. O primeiro é para quem recebe um salário mínimo e o segundo para quem ganha acima do piso nacional.

A seguir, confira os calendários do 13º salário para todos os beneficiários do INSS.

Calendário para quem recebe 1 salário mínimo

Final do NIS 1ª parcela 2ª parcela

1 25 de agosto 24 de novembro

2 28 de agosto 27 de novembro

3 29 de agosto 28 de novembro

4 30 de agosto 29 de novembro

5 31 de agosto 30 de novembro

6 1 de setembro 1 de dezembro

7 4 de setembro 4 de dezembro

8 5 de setembro 5 de dezembro

9 6 de setembro 6 de dezembro

0 8 de setembro 7 de dezembro

Calendário para quem recebe mais de 1 salário mínimo

Final do NIS 1ª parcela 2ª parcela

1 e 6 1 de setembro 1 de dezembro

2 e 7 4 de setembro 4 de dezembro

3 e 8 5 de setembro 5 de dezembro

4 e 9 6 de setembro 6 de dezembro

5 e 0 8 de setembro 7 de dezembro