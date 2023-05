David Arquette reflete sobre como a fama de Courteney Cox afetou seu casamento

Actor David Arquette falou abertamente sobre como seu ego afetou seu casamento com a ex-esposa Courteney Cox em uma entrevista recente sobre Andy Cohen da SiriusXM ao vivo.

O casal, que se conheceu durante as filmagens do icônico filme de terror de 1996 Gritarse casaram em 1999. Na época, Cox estava no auge de sua fama com seu papel na comédia de sucesso Amigosque estreou em 1994.

Arquette admitiu que O sucesso de Cox o fez se sentir inferiore que ele lutou contra seu desejo masculino tradicional de sustentar sua família.

Ele explicou que no mundo da atuação, é difícil manter uma carreira estável e que ao se comparar a alguém como Cox, que estava no topo do mundo da TV, era difícil para ele se sentir adequado. Ele também reconheceu que tinha muito “aprender” para fazer para navegar pela dor, argumentos e ego que vieram com o relacionamento deles.

David Arquette fala sobre as dolorosas lições aprendidas no relacionamento com Courteney Cox

Apesar dos desafios que enfrentaram, Arquette e Cox foram capazes de resolver seus problemas e manter um vínculo forte. Eles se separaram em 2010 e pediu o divórcio dois anos depois, mas continua permanecendo “os melhores amigosEles até se reuniram para vários filmes de Scream, que Arquette chamou de “experiência catártica”.

Arquette também encorajou outros a trabalhar através de suas diferenças em vez de lutar no tribunal. Ele compartilhou que muitos casais acabam gastando muito dinheiro brigando quando poderiam estar tentando resolver as coisas.

O ex-casal tem uma filha de 18 anos, Coco. Arquette casou-se desde então Christina McLarty em 2015, enquanto Cox namorava o músico Johnny McDaid desde 2013.