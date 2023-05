David Tennant retorna como Doctor Who, que comemora 60 anos com três novos especiais

David Tennantque desempenhou o papel icônico do décimo Doutor quemvoltou à franquia com seu companheiro de longa data Donna Nobrejogado por Catherine Tate, em um novo trailer. Tennant e Tate se uniram novamente para três especiais para marcar o 60º aniversário do show, com Tennant assumindo como o 14º Doutor de Jodie Whittakerque interpretou o 13º Doutor.

Os títulos dos três especiais, que devem ir ao ar em novembro, também foram revelados: “The Star Beast”, “Wild Blue Yonder” e “The Giggle”. O trailer também apresenta Caro amigoque deve interpretar o 15º Doutor, e Millie Gibson como Domingo Rubi.

Yasmin Finneyque estrela a popular série “Heartstopper” e Neil Patrick Harrisda fama de “How I Met Your Mother”, também estão se juntando ao elenco dos próximos especiais.

Russell T Davies, o showrunner, prometeu que os títulos são apenas o começo da maior aventura do Doutor, dizendo: “O outono está chegando, com três horas de perigo, Donna, e um desastre prestes a acontecer!” A BBC já divulgou uma prévia de Ncuti Gatwa e Millie Gibson vestidas com roupas dos anos 1960, e a produção da próxima série já está em andamento.

David aparecerá em três episódios especiais

No ano passado, Davies provocou os fãs sobre a próxima série, dizendo: “Se você pensou que a aparição de David Tennant foi um choque, temos muito mais surpresas a caminho. O caminho para o 15º Doutor de Ncuti é carregado de mistério, horror, robôs, marionetes, perigo e diversão. Estamos dando a você um ano para especular, e então o inferno se abre.”

O novo “Doutor quem” os especiais e as próximas séries estrearão na BBC no Reino Unido e na Irlanda. Depois de fechar um acordo com a BBC no ano passado, Disney+ também transmitirá o programa internacionalmente. Com o retorno de Tennant e Tate e a introdução de novos personagens interpretados por Finney, Harris, Gatwa e Gibson, está se preparando para ser um momento emocionante para os fãs de “Doctor Who” em todo o mundo.