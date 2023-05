De Bruyne dispara alarmes antes do confronto com o Real Madrid: não sei quanto tempo ele ficará fora

Kevin De Bruyne perdeu Cidade de Manchesterconfronto de contra Fulham no domingo devido a lesão, depois de fazer uma atuação sublime no meio da semana contra Arsenal em solo doméstico.

O craque belga marcou duas vezes contra Mikel Artetado time, mas ele foi forçado a perder a vitória de seu time por 2 a 1 em Fulham.

“[De Bruyne] não se sente bem”, Pep Guardiola disse Sky Sports.

“Ele está com alguma lesão e não pôde viajar. Não sei quanto tempo [he will be unavailable].”

Desconforto contra o Arsenal

De Bruyne foi substituído por Julian Alvarez com 10 minutos para entrar Man Cityduelo crucial contra Arsenal. Embora ele não estivesse mancando em seu caminho para o banco, Guardiola disse na coletiva de imprensa que seu jogador pediu para ser substituído após sentir algum desconforto.

O confronto do Real Madrid

Ainda falta mais de uma semana para o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Cidade de Manchester.

Enquanto isso, o Sky Blues sediará West Ham na quarta-feira e Leeds no sábado em sua tentativa de derrotar o título da Premier League. Resta saber se De Bruyne estará apto o suficiente para jogar no Estadio Santiago Bernabéu.