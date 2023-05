De Michael Jordan a Derrick White: cestas únicas na história dos Playoffs

Derrick Whiteenterrada milagrosa para empatar as Finais da Conferência em três entre as celtas de Boston e calor de Miami entrou para a história da melhor liga de basquete do planeta. Pelo que significa (de 0-3 a 3-3), pela dificuldade do tiro e por ser uma resolução épica de uma série épica, com um protagonista icônico da franquia e com pouquíssima comparação histórica. Na verdade, existem apenas dois desses tiros na história de todos os tempos. Na campainha, perdendo no placar e enfrentando a eliminação.

Todos os ângulos das reações ao milagre de Derrick White na campainhahttps://t.co/pU9Em4dJRCpic.twitter.com/P6oD5XVdCV ? Rob Pérez (@WorldWideWob) 28 de maio de 2023

Derrick Whitea única comparação histórica é Michael Jordan em 7 de maio de 1989. O lance que mudou sua história, ‘O Golpe’ contra o Cleveland Cavaliers em 2 a 2 na primeira rodada do Leste. Jordânia sobrevoou Craig Hogdes e em um ligeiro desequilíbrio venceu o confronto. Isso impediu o touros‘ quarta eliminação em cinco anos, validada Jordânia como uma estrela.

‘The Last Dance’, uma grande produção da Netflix que traça Jordâniacarreira esportiva de, contou a história de como foi aquela tacada. Craig Ehlo não poderia defendê-lo adequadamente e Jordânia executou o tiro.

“Eu não sei como Michael ficou tanto tempo no ar. É a melhor foto que já vi”, contou Brad Daughertyque havia sido parceiro de ‘MJ’ em ‘crimes’ na faculdade (Carolina do Norte) e era uma estrela em Cleveland.

“Vocês estão indo para o inferno” Jordânia gritou enquanto atirava.

S existem 2 game winners no estouro do cronmetro que evitaram eliminao na histria dos playoffs da NBA. Derrick White hoje, e o “The Shot” de Michael Jordan vs Cleveland em 1989. históricopic.twitter.com/ArGG2JGpw9 ? Costa a Costa Brasil | NBA (@brasilcoast2) 28 de maio de 2023

milagre de branco

Jordânia foi uma demonstração de condição. Uma maneira de ser a estrela, a cara da NBA. O celtas‘ é uma história diferente. É um orgulho, por causa dos banners pendurados no TD Garden. Mas é também a fome de um time de estrelas (tatum ou Marrom) e secundário de luxo, como é o caso do ‘D branco‘. Seu chute foi quase um milagre.

“Eu estava tipo… Oh não. Mas eu olhei para cima e Branco foi um milagre”, contou Grant Williamscompanheiro de Boston‘s no.9. Miami defendeu bem a jogada, Inteligente teve que dar um tiro quase hesitante e forçado, e as brancas se levantaram na frente de Max Strus.

“Vamos dar tudo. Custe o que custar. Estamos na luta”, celtas treinador Joe Mazzulla disse.

Os dois tiros lendários. Não há mais ninguém nessas circunstâncias. Outro ‘jogo vencedor’ espetacular nos Playoffs foi Kawhi Leonardé baleado contra o Philadelphia 76ersmas nada se compara a salvar sua equipe da eliminação.