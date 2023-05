De modelo a sem-teto, a dolorosa história de Loni Willison e como ela perdeu toda a esperança

euA carreira de modelo de oni Wilson decolou e parecia que ela estava no topo do mundo ao alcançar o sucesso como modelo fitness e se casar com a estrela de “Baywatch” Jeremy Jackson, no entanto, seus problemas de saúde mental adicionados ao seu vício em metanfetamina a levaram a um caminho doloroso. .

Agora Loni é uma sem-teto que vive em Venice Beach, Califórnia. Ela afirma que foi torturada com eletricidade enquanto tomava metanfetamina cristal.

Loni Wilson afirma que tudo foi por água abaixo desde que ela se casou com Jeremy Jackson

Ao ser entrevistada pelo X17 online, ela mencionou que sua vida deu errado quando Jeremy Jackson e ela se casaram.

“Meu ex marido. Casar. Pelo menos eu me divorciei,” ela respondeu. “Ele armou tudo para fazer isso comigo.”

Eles tiveram um relacionamento difícil e um divórcio ainda mais difícil em 2014. Segundo Wilson, eles tiveram um relacionamento muito violento que chegou ao ponto em que Jackson tentou estrangulá-la embriagado.

Wilson estava na capa de revistas e ela tinha artigos escritos sobre ela em Glam Fit, Flavour, Iron Man e muito mais.

Na entrevista, ela mencionou que está “com muita dor”, e que seu estômago dói “muito mal”.

Loni Wilson afirma que “não pode morar em lugar nenhum” por ter sido “eletrocutada” todos os dias por quase um ano, e afirma que não pode ser exposta à eletricidade.

“Eu acho porque [I pick] Na eletricidade, também percebo outras coisas, como certos produtos químicos ou baterias, ou fusíveis, como fios, diferentes tipos de metais. Acho que meu corpo até filtra esse tipo de coisa,” ela elaborou.

Loni Wilson perdeu toda a esperança

Ela também afirmou que não sabe como funciona “Não tenho certeza exatamente, teria que passar por um grande raio-X, máquina de ultrassom ou algo assim para ver isso. É muito intenso.”

Ela perdeu toda a esperança”Não há nada que alguém possa me oferecer. Não há como ajudar.”

Enquanto isso, seu ex-marido Jackson também teve um relacionamento trágico com drogas, esteróides e álcool.