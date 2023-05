De que doença sofre Julio Iglesias? Ele é relatado para ter esquecido suas canções

Tele cantor Julio Iglesias está em estado de sigilo há algum tempo, o que tem preocupado seus fãs, pois seu estado de saúde tem sido questionado, e algumas versões de seu estado de saúde atual já surgiram.

Segundo os apresentadores do programa ‘A la tarde’ da TV América da Argentina, eles afirmam que uma lesão antiga o está causando dores suficientes para deixá-lo em uma cadeira de rodas e até piorando sua saúde mental.

Nesse sentido, a jornalista Cora Debarbieri garantiu ao programa que “ele sofreu um terrível acidente quando era muito, muito jovem, e teve que ser operado na coluna vertebral e isso lhe trouxe muitas dores e muitos transtornos ao longo de sua vida”.

Enquanto isso, o apresentador Matas Vzquez acrescentou que o sistema motor e cognitivo de Julio Iglesias não estava funcionando bem, por isso “ele não se lembra mais nem das próprias canções”.

Vázquez também indicou que o cantor de 79 anos aumentou o sigilo sobre seu estado de saúde ao abandonar o contato direto com vários de seus amigos.

Filho desconhecido de Julio Iglesias pede para falar com o pai

“Não quero dinheiro, a única coisa que procuro é um encontro com você, para poder conversar”, afirmou o filho.

javier santos é o suposto filho de 47 anos de Julio Iglesias, que há três décadas tenta fazer com que o cantor espanhol reconheça o fato de que ele é seu pai.

“Essas pessoas que tiveram um relacionamento com Julio Iglesias, hoje em dia, não o alcançam e é isso que me preocupa que Julio não atendeu o telefone ou não atendeu as ligações”, acrescentou Cora.