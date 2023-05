DeAndre Ayton ignora Chris Paul quando sangue ruim em Phoenix ressurge

Dapesar de uma vitória na série por 2 a 1 sobre o Denver Nuggets, o sentimento em Phoenix ainda não é positivo. Os sóis precisam Devin Booker (47) e Kevin Durant (39) para combinar por 86 pontos para obter uma vitória muito disputada, na qual eles pareciam estar jogando sozinhos às vezes.

Um dos alvos de críticas é DeAndre Aytoncuja languidez defensiva e falta de impacto no ataque acabaram por deslocá-lo em favor de Jock Landaleum jogador do segundo ano que teve uma média de 14 minutos por jogo nesta temporada e menos de oito até agora nos playoffs.

Isso levou à atitude passiva de Ayton no banco, onde houve cenas como sua grosseria com Chris Paul. O armador, lesionado, aproxima-se para cumprimentar e aconselhar o jovem jogador de dentro, que o ignora por duas vezes.

Não é a primeira vez que o centro se envolve em episódios semelhantes. Na última temporada, durante a derrota do Suns contra Dallas Mavericks de Luka Doncic no jogo sete da segunda rodada,

Ayton teve uma discussão acalorada com o treinador Monty Williams isso custou-lhe o resto do jogo sentado no banco. O que, após a eliminação, gerou alvoroço sobre o futuro do jogador (seu contrato estava encerrado) com a franquia do Arizona.

Eles acabaram ficando com ele depois de combinar o Indiana Pacers‘ oferta de quatro anos, 134 milhões de dólares. Ayton, pivô titular e terceiro jogador mais bem pago do elenco (receberá 32 milhões de dólares este ano), jogou 25 minutos, quatro pontos e nove rebotes, pisando em quadra por dois minutos e meio na final trimestre.